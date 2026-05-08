Heute bestellt, heute geliefert – das setzt eine effiziente Logistik voraus. Anlagen dafür stellt die Pirmasenser PSB Intralogistics GmbH her. KI ist auch dabei.

Schnelligkeit ist eine eigene Währung in der Logistik. Bestellen und noch am selben Tag beliefert werden: Damit warb etwa das Modehandelsunternehmen Next in Großbritannien schon vor zehn Jahren. 1999 startete das Unternehmen den Online-Handel – neben seinen über 500 Einzelhandelsfilialen. Rasch zunehmende Kleinaufträge und Rücksendungen stellten aber die Steuerung des internen Materialflusses vor Herausforderungen. Die Lösung kam aus Pirmasens: ein umfassendes automatisiertes Intralogistik-System von PSB.

Im britischen Warenlager sorgt nun ein Shuttlesystem für Ordnung. Dort sausen Minitransporter auf Schienen durch Regalgassen, lagern Ware ein oder holen sie heraus. Über ein Fördersystem ist das Lager mit Kommissionierplätzen verbunden – jenen Stellen, an denen Waren oder Artikel gemäß Auftrag zusammengestellt werden. Auch dort wird automatisiert gearbeitet. Ein „Hochleistungs-Kommissionierplatz“, der auf einem patentierten System beruht, kann etwa entscheiden, ob eine dort eingehende Retoure direkt an eine Filiale oder einen Versandkunden weitergeleitet oder ob sie ins Lager kommt. Der passende Transportbehälter steht blitzschnell parat. Ein ausgeklügeltes und mit eigener Software gesteuertes System, das ein effizientes Retourenmanagement ermöglichen und Durchlaufzeiten der Aufträge reduzieren soll.

Werner Klein leitet den Pirmasenser Familienbetrieb PSB Intralogistics GmbH. Foto: PSB

Der Modehändler ist nur ein Beispiel für jene Intralogistik-Systeme, die PSB in Pirmasens entwickelt und produziert – immer lösungsorientiert auf Kunden zugeschnitten, wie der geschäftsführende Gesellschafter Werner Klein betont. Mit etlichen Geschäftspartnern bleiben die Pirmasenser fest verbunden: Etwa die Hälfte ihrer Aufträge generieren sie von Bestandskunden. Auch dafür ist der britische Modehändler ein Beispiel: Mit ihm arbeiteten sie schon seit 30 Jahren zusammen, stellt Klein fest, und von Jahr zu Jahr seien Neuerungen hinzugekommen. Sie betrachteten sich eben als „Lifetime“-Partner – als Begleiter fürs Leben.

PSB-Kunden sind vor allem in Europa aktiv und kommen aus unterschiedlichen Branchen: aus dem Automobil- und Elektrobereich ebenso wie aus der Lebensmittelbranche und dem Handel mit Ersatzteilen für Landmaschinen. Auch die Schuhbranche gehört dazu. Für die international tätige Detmolder Wortmann-Gruppe, unter deren Dach neben Tamaris auch die Pirmasenser Marken Caprice und Peter Kaiser arbeiten, setzt PSB gerade ein neues Logistikzentrum um. In dem 20-Millionen-Euro-Projekt sollen Wareneingang, Lagerung, Kommissionierung und Versand der Marken gebündelt und hochautomatisiert erfolgen. Ein wesentliches Ziel: Die Schuhe sollen Händler schneller erreichen. Das neue „Smart Warehouse“ soll die Gesamt-Lagerkapazität am Standort auf etwa vier Millionen Paar Schuhe erhöhen.

Fahrerlose Transporter im Krankenhaus

Doch nicht nur Unternehmen sind Kunden. Das Koblenzer Bundeswehrkrankenhaus etwa befördert mit fahrerlosen Warentransportern von PSB bestimmte Materialien über lange Wege im Gebäude.

Fahrerlose Transportsysteme entwickelt und produziert PSB ebenfalls. Foto: PSB

Automatisierung spielt in der Intralogistik seit Langem eine große Rolle, sowohl bei der Steuerung von Produktionsprozessen als auch bei der Kommissionierung von Waren für den Versand. Die deutsche und europäische Intralogistikbranche befinde sich zwar aufgrund geopolitischer Unsicherheiten und einer schwächeren Industriekonjunktur in einer Stagnation, stellte der VDMA-Fachverband Fördertechnik und Intralogistik im April fest. Aber die langfristigen Wachstumstreiber der Branche seien intakt: Automatisierung, Robotik, Digitalisierung und KI-basierte Logistikprozesse. Und das Interesse an effizienten Intralogistik-Lösungen ist offensichtlich groß: Die Internationale Fachmesse LogiMat in Stuttgart meldete Ende März Rekordzahlen bei Ausstellern und Fachbesuchern.

Lernendes System beim Kommissionieren

PSB ist auf dieser Leitmesse ebenfalls regelmäßig präsent, hat auch dort schon Preise für Innovationen eingeheimst. Dieses Jahr haben die Pirmasenser eine weitere Neuentwicklung präsentiert: den „PSB Autopick“, einen KI-gesteuerten Roboter, der unbekannte Produkte aus einer Kiste mit durcheinanderliegenden Teilen herausgreifen und in einen Versandkarton legen kann. Das war bisher nur möglich, wenn Daten der einzelnen Produkte vorher eingelesen waren. Jetzt können dank einer schnellen Berechnung von Greifpunkten neue Artikel ohne Zusatzaufwand sofort in die Produktpalette aufgenommen und mit dem Roboter vollautomatisch kommissioniert werden. Dabei lernt der künstliche Gehilfe aus seinen eigenen Fehlgriffen und kann eigenständig korrigieren. Unterm Strich soll damit der sogenannte „Pick-Vorgang“, das Herauspicken von Teilen, deutlich beschleunigt werden.

Menschliche Arbeitskräfte kann dieses System ersetzen. Aber, sagt Werner Klein, vor allem bei stupiden Arbeiten. Und auf der anderen Seite könne die Technik wiederum dabei helfen, Arbeitskräfte für andere Tätigkeiten einzusetzen.

Im Unternehmen dient KI als Hilfsmittel

Auch bei PSB wird KI eingesetzt. Beispielsweise in der Konstruktionsplanung. Als Hilfsmittel, stellt Klein fest, werde KI eigentlich im ganzen Unternehmen genutzt, weswegen auch entsprechende Richtlinien erstellt worden seien. Darüber hinaus arbeite man in einem Projekt mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz daran, Daten zu analysieren – um beispielsweise zu erkennen, warum ein bestimmter Fehler vorkomme.

Die Fachleute, die für Entwicklung, Bau, Montage und Wartung solch komplexer und kundenspezifischer Anlagen notwendig sind, ersetzt KI nicht. 550 Menschen arbeiten bei dem Familienunternehmen in Pirmasens. Etwa 90 Prozent von ihnen sind im technischen Bereich tätig: Meister, Facharbeiter, Ingenieure. Die 45 Auszubildenden, für die erst kürzlich ein neues Zentrum errichtet wurde, haben gute Aussichten: Sie übernähmen eigentlich alle, sagt der Chef.

Ähnlich sieht dies Sascha Schmel, Geschäftsführer des VDMA-Fachverbandes Fördertechnik und Intralogistik. Auf Fachpersonal seien im Grunde alle Unternehmen in der Branche angewiesen. Insbesondere dort, wo man entwicklungsnah und innovativ arbeite, werde es angesichts des demografischen Faktors auch weiterhin ein großes Rennen um Spezialisten geben, meint er.

Nachwuchs schwer zu finden

Auch für einen stabilen Betrieb wie PSB ist es schwer geworden, Nachwuchs zu finden. Dabei sind Noten für Klein nicht das einzige Kriterium, sondern auch die Persönlichkeit des Bewerbers spielt eine große Rolle.

Kreativität kann da ein Pluspunkt sein. Denn Innovationen sind für das Unternehmen wichtig – eine „Lebensversicherung“ für Werner Klein. Dass sie innovativ sind, haben die PSB-Mitarbeiter schon oft bewiesen. Nicht ohne Grund wurde PSB auch mehrfach unter die Top 100 der innovativen Mittelständler gewählt. Aber ausruhen auf Erfolgen ist nicht Sache von Werner Klein. Regelmäßig investiert er in Unternehmen und Mitarbeiter, hat mehrfach angebaut in den zurückliegenden Jahren. Vier bis fünf Millionen Euro, schätzt er, fließen im Durchschnitt pro Jahr in den einzigen Produktionsstandort, der mit besonderer Fertigungstiefe punkten kann: Von der Systemplanung bis zur Wartung liegt alles in PSB-Händen.

KI in der Intralogistik: Stand der Technik

In der Intralogistik dominiert laut dem VDMA-Fachverband Fördertechnik und Intralogistik derzeit Entscheidungs- und Optimierungs-KI, die etwa in Materialflusssteuerungen integriert ist und dort Effizienzgewinne ermöglicht. Am weitesten fortgeschritten sind systemnahe, oft „unsichtbare“ KI-Anwendungen, während humanoide Robotik oder GenAI-Chatbots bislang eine untergeordnete Rolle spielen. Digitale Zwillinge gelten als nächster Technologiesprung. Dabei handelt es sich laut Fraunhofer IPK um eine virtuelle Repräsentation eines physischen Objekts oder Prozesses, mit der Produkte oder Systeme beobachtet, analysiert, simuliert und optimiert werden.



Grundlage für den Einsatz von KI-Systemen sind gute Datensätze zum Training der KI. Für kleinere und mittlere Unternehmen ist es aber oft schwierig, diese Datengrundlage zu schaffen. Ein Forschungsprojekt mit dem KIT Karlsruhe und der TU Dortmund will nun laut Fachverband eine offene Datenbank schaffen. Dazu sollen typische Objekte der Intralogistik in Sprachmodelle integriert werden.



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