Glasfaseranschluss für Pfälzerwaldhütten? Mancher Betreiber kann den Betrieb anders kaum bewältigen. Bleibt aber die Frage: Brauchen Wanderer freies WLAN im Wald?

Als die RHEINPFALZ am SONNTAG im April über den Glasfaserausbau an der Siebeldinger Hütte bei Eußerthal im Kreis Südliche Weinstraße berichtete, wurde auch im Vorstand der Naturfreunde Landau darüber den gesprochen. Der Verein betreibt das Naturfreundehaus Kiesbuckel, ein vielbesuchtes Ausflugsziel im Wald beim südpfälzischen Frankweiler, unterhalb des Orensfelsen. „Wir haben uns wieder damit beschäftigt und werden nachfragen“, erzählt Vorstandsmitglied Winfried Singer. Der Verein hat einen Glasfaseranschluss beantragt und wartet nun darauf. Schnelles Internet würde beim Betrieb der (vollen) Hütte helfen. „Wir rechnen aber nicht vor 2027 damit“, sagt Singer. Immerhin: Der Ausbauauftrag fürs Naturfreundehaus ist bereits vergeben, wie die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße meldet.

Für die Naturfreunde mit ihrem Haus am Kiesbuckel – und für einige weitere Betreiber oder Pächter von Pfälzerwaldhütten, mit denen wir für diesen Beitrag gesprochen haben – ist die Ausgangslage damit eine völlig andere als für die Siebeldinger Hütte. Die liegt eher abgelegen zwischen Eußerthal und dem Forsthaus Taubensuhl, und der Pfälzerwald-Verein Siebeldingen-Birkweiler hat keinen Glasfaseranschluss beantragt; der Ortsbürgermeister von Siebeldingen hätte die 400.000 Euro, die das Kabel zur Hütte wohl kostet, lieber dafür verwendet, sein vermutlich noch auf Jahre glasfaserloses 1100-Einwohner-Dorf mit Gigabitinternet zu versorgen. Aber auch hier gilt: Der Auftrag für den Glasfaserausbau der Siebeldinger Hütte ist schon vergeben.

Das Naturfreundehaus Kieselbuckel bei Frankweiler. Der Glasfaseranschluss ist beantragt. Foto: Janina Croissant

Zuschüsse nur für abgelegene Adressen

Etwa 25 Ausflugshütten im Pfälzerwald haben bereits Hochgeschwindigkeitsinternet oder sollen es bis 2027 bekommen (eine Liste all dieser Hütten finden Sie am Ende des Beitrags), die meisten davon im Kreis Südliche Weinstraße, einige im Kreis Südwestpfalz. Hintergrund ist ein Förderprogramm von Bund und Ländern gegen Löcher bei der Gigabit-Versorgung. 50 Prozent Zuschuss vom Bund gibt es in der Regel, weitere 40 Prozent kommen vom Land, nur zehn Prozent müssen die Landkreise oder kreisfreien Städte bezahlen. Das Milliardenprogramm gilt ausdrücklich nur für abgelegene Adressen, bei denen von vorneherein klar ist, dass sich der privatwirtschaftliche Ausbau durch Telekommunikationsunternehmen wie die Deutsche Telekom, Vodafone oder die Deutsche Glasfaser nicht lohnt. Die Hütten – auch einige Pfälzer Burgen – sind Teil dieses Programms, weil sie „aufgrund ihrer Bedeutung als Kulturerbe eine besondere Relevanz“ haben, sagt das Digitalisierungsministerium in Mainz. Sagen wir es anders: Sie haben eine enorme Bedeutung für die Freizeitgestaltung der Menschen.

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„Wir stehen auf der Liste. Wir sollen auch drankommen, aber wann, das steht noch in den Sternen.“ Das sagt Birgit Dawo, erste Vorsitzende des Wanderclubs Nello mit Sitz in Rhodt, der im Pfälzerwald die Nellohütte betreibt, „gut zu erreichen vom Wanderparkplatz am Modenbachtal“, wie es auf der Nello-Internetseite heißt. Am Glasfaseranschluss führe kein Weg vorbei, sagt die Vorsitzende: „Man muss auch an die nächste Generation denken. Irgendwann geht es nicht mehr ohne.“

Das Leerrohr, das leer bleibt

Der Wanderclub hat dafür sogar vorgeplant und selbst vorgebaut: Als der Verein im Jahr 2022 Strom und Wasser zur Hütte verlegen ließ – auf eigene Kosten, mit Zuschüssen – haben die Mitglieder gleich ein Leerrohr für Glasfaser mitverlegt. Ironie des Glasfaserschicksals: Die Deutsche Telekom will nun ausgerechnet die Nellohütte komplett oberirdisch mit Glasfaser versorgen – über die vorhandenen Masten, wie Birgit Dawo erzählt. „Wir greifen uns da schon an den Kopf“, sagt die Vorsitzende.

Bis es irgendwann soweit sein wird mit dem Hochgeschwindigkeitsinternet auf der Nellohütte – die Kreisverwaltung meldet auch hier: Ausbauauftrag vergeben – wird der Wanderclub auch die Gretchenfrage zum Gigabit-Internet im Wald geklärt haben: Soll man den Gästen öffentliches WLAN zur Verfügung stellen? Oder will man es nur für den internen Betrieb nutzen, für bargeldloses Bezahlen und ein digitales Kassensystem zum Beispiel? „Da oben auf der Hütte quatscht man noch analog, da sitzt nicht jeder mit dem Handy rum“, erzählt Birgit Dawo, und darum gehe es doch eigentlich beim Hüttenbetrieb. Die Vorsitzende sagt aber auch: „Man muss das abwägen.“

„Es muss auf der Hütte nicht jeder im Internet surfen“

Diese Abwägung steht ebenso in den Ortsgruppen des Pfälzerwald-Vereins an, die Hütten betreiben, die entweder schon einen Glasfaseranschluss haben oder ihn bald bekommen werden. „Jede Hütte muss das selbst entscheiden“, sagt Valentin Heyl, Geschäftsführer des Dachvereins des Pfälzerwald-Vereins, zur WLAN-Frage. Seine Einschätzung: „Es muss nicht jeder Besucher der Hütte im Internet surfen.“ Auch für ihn stehen die „analogen Gespräche“ auf der Hütte im Zentrum des Konzepts. Vehementer Verfechter des Hochgeschwindigkeitsinternets für die Hütten des Pfälzerwald-Vereins ist der Geschäftsführer dennoch: „Wir wollen die Hütten zukunftssicher machen, damit das Erlebnis auch in 20 Jahren noch möglich ist.“ Künftige Gäste, ist sich Heyl sicher, würden zum Beispiel nicht mehr auf bargeldloses Bezahlen verzichten wollen.

Ein Anschluss, aber kein Vertrag

An die Zukunft denkt auch Frank Bamesberger, Pächter des Waldhauses „Drei Buchen“ des Pfälzerwald-Vereins Ramberg, wenngleich unter etwas anderen Vorzeichen als der Wanderclub Nello in Rhodt. An seinem Waldhaus liegt schon seit Jahren Glasfaser, wie Bamesberger berichtet. Allerdings ist es nicht angeschlossen. Denn einen Gigabit-Vertrag hat Bamesberger nicht. Er nutze noch DSL und komme gut mit dem Anschluss über das alte Kupferkabel klar, sagt der Hüttenwirt. Der Pfälzerwald-Verein, dem die Hütte gehört, habe Glasfaser beantragt, und das sei gut. So könne irgendwann der nächste Pächter des Waldhauses darauf zurückgreifen, wenn er das wolle. Bamesbergers Pachtvertrag läuft noch einige Jahre, wie er erzählt, wie es danach für ihn weitergehe, sei offen.

Das Waldhaus Drei Buchen bei Ramberg hat bereits einen Glasfaseranschluss. Foto: Janina Croissant

Wie wichtig das Hochgeschwindigkeitsinternet für den Hüttenbetrieb im Pfälzerwald ist, hängt also auch von der Sichtweise des Einzelnen ab. Miguel Gutierrez zum Beispiel stemmt als Pächter mit seinem Team den Betrieb der Edenkobener Hütte am Hüttenbrunnen samt fünf Zimmern und 28 Betten. Die Hütte, die dem Pfälzerwaldverein Edenkoben gehört, ist somit eher ein Gasthaus mit Biergarten, das „bodenständige, gutbürgerliche Küche mit Pfälzer Spezialitäten und ausgezeichnete Weine aus der Region“ anbietet. Er brauche das schnelle Internet von Inexio, das am Hüttenbrunnen liegt, unbedingt „für Kartenzahlungen und die Kasse“, sagt Gutierrez, „bei uns hier gibt’s noch nicht mal Mobilfunk“.

„Endlich Zahlung übers Internet anbieten“

Hoffen aufs Gigabitnetz muss noch Adrian Bock, der als Pächter die Rietaniahütte bei Rhodt betreibt, die dem Musik- und Wanderclub Rietania gehört. Ob und wann er Glasfaser bekommt, kann er nicht sagen. Davon, dass seine Hütte auf der Ausbauliste des Landkreises steht, wisse er „gar nichts“. „Ich würde mich freuen, denn dann könnte ich endlich Zahlung übers Internet anbieten“, sagt er. Was Bock weiß: 100 Meter von der Rietaniahütte steht ein Glasfaser-Verteilerkasten von Inexio. Eine Nachfrage des Hüttenwirts bei dem Unternehmen habe allerdings ergeben, dass er nicht angeschlossen werden könne, da man seine Adresse nicht kenne.

Der Pfälzerwaldverein Frankweiler wartet ebenfalls noch aufs Gigabit-Internet für seine Ringelsberghütte. Zwar seien Leerrohre bis zur Hütte verlegt und im Ort auch Kabelstränge eingezogen, doch nach dem Rückzug der Deutschen Glasfaser (auch) aus Frankweiler hänge man nun in der Hütte wie im Ort in der Luft, berichtet die zweite Vorsitzende des Pfälzerwald-Vereins, Eva Heß.

Vier Hütten in der Südwestpfalz

Im Kreis Südwestpfalz war derweil in dieser Woche der Spatenstich für den Glasfaserausbau als Teil des Weiße-Flecken-Programms. Angeschlossen werden bis 2027 insgesamt 600 Adressen für Kosten von 15,5 Millionen Euro (zehn Prozent trägt der Kreis), teilte die Kreisverwaltung mit. Wie die RHEINPFALZ berichtete, profitieren davon vier Hütten des Pfälzerwald-Vereins (siehe nebenstehende Liste), aber auch abgelegene Sportheime, touristische Ziele, sozioökologische Standorte wie der Bärenbrunner Hof oder der Ferienpark Eppenbrunn sowie private Einzellagen und landwirtschaftliche Gehöfte.

Die Hüttenliste

Folgende Hütten im Pfälzerwald haben laut den Landkreisen Südliche Weinstraße und Südwestpfalz bereits einen Glasfaseranschluss übers „Weiße-Flecken-Programm“ oder werden – wohl bis 2027 – einen bekommen (ohne Gewähr): Böchinger Hütte (Eußerthal), Forsthaus Annweiler (Annweiler), Landauer Hütte am Zimmerbrunnen (Flemlingen), Nellohütte (Rhodt, unser Bild), Amicitia-Hütte (Weyher), Hüttenbrunnen (Edenkoben), Sankt-Anna-Hütte (Burrweiler), Forsthaus Heldenstein (Edenkoben), Rietania-Hütte (Rhodt), Waldhaus Gommersheim (Gommersheim), Naturfreundehaus Edenkoben, Rietburggaststätte (Edenkoben), Waldhaus Drei Buchen (Ramberger Hütte), Kolpinghaus (Ranschbach), Naturfreundehaus Kiesbuckel (Frankweiler), Geldmünzen-Hütte (Siebeldinger Hütte, Eußerthal), Haus an den Fichten (St. Martin), Totenkopfhütte (Maikammer), Schützenhaus (St. Martin), Forsthaus Breitenstein (Kirrweiler), Ringelsberghütte (Frankweiler), Walsheimer Hütte (Walsheim, Ausbau noch offen), Hohe List (Eppenbrunn), Dahner Hütte im Schneiderfeld, Hütte am Schmalstein (Bruchweiler-Bärenbach), Gräfensteinhütte (Merzalben). Die Liste ist möglicherweise nicht vollständig.