Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG ist im Zentrum des Pfälzerwalds unterwegs.

Auf welchen Stamm verweist die zentrale Gebirgslandschaft des Pfälzerwalds?

a) Die Pfälzer

b) Die Bayern

c) Die Kelten

d) Die Franken

Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 15. April an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.

Lösung der jüngsten Frage

c) Zweibrücken war 2025 die kreisfreie Stadt in der Pfalz mit den wenigsten Knöllchen. Die Gewinner: Klaus Spangenberger (Frankelbach), Hiltrud Joas (Eppenbrunn), Michael Twertek (Ludwigshafen).

