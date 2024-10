Gut viereinhalb Jahre sind seit dem ersten Corona-Lockdown vergangen. Es ist an der Zeit, die überfällige Aufarbeitung der Pandemiejahre mit Ehrlichkeit und Augenmaß voranzutreiben. Dazu gehört auch, dass Journalisten Fehler eingestehen.

Ein klirrend-kalter Januartag 2020. Hinter der eisblumen-verzierten Fensterfront des vierten Stocks im Hochhaus der „Augsburger Allgemeinen“ geht die Sonne unter. In weiter Ferne: die Alpen. In unmittelbarer Nähe: die Unsicherheit. Im Kopf rattert es nach einem langen Arbeitstag lauter als im Heizkörper an der Wand. Als der grau melierte Kippschalter neben der Bürotür seine Endposition erreicht, nimmt das Gedankenkarussell an Fahrt auf: Was passiert hier? Schätzen wir die Lage richtig ein? Was, wenn nicht? Was, wenn doch? Wie berichten wir morgen? Wie übermorgen? Wer weiß was? Was gilt es zu wissen?

Es ist der Tag, an dem der erste Fall von Sars-CoV-2 in Deutschland bekannt wird: in der Nähe von München, wo ich zu dieser Zeit lebe. Beim Automobilzulieferer Webasto in Stockdorf, wo eine Kollegin den ganzen Tag über recherchiert hat. Für einen Vierspalter auf der Titelseite.

Zu ernst für Scherze

Der Vierspalter ist der erste von Tausenden Covid-Texten, die wir in den folgenden Monaten in der Zeitung, für die ich damals Verantwortung trage, veröffentlichen. Aus Vierspaltern werden schnell Aufmacher. Aus Aufmachern Sonder-Newsletter. Der Abstand zwischen neuen Agenturmeldungen zu Sars-CoV-2 verringert sich: mehr Fälle, erste Tote. Mit flapsigen Sprüchen wie an Tag eins schicken wir Kollegen nicht mehr auf Recherche. Von Tag zwei an bleiben Witze über Staubmasken, die einen angeblich ulkig aussehen lassen, in Hälsen stecken.

Während die Redaktion ins Homeoffice umzieht, trifft die Politik unpopuläre Entscheidungen – auf Basis unvollständiger Daten. Wissend, dass Fehler nahezu unvermeidlich sind. Vieles ist uneindeutig – während sich Menschen nach Eindeutigkeit sehnen. Neugierde weicht Ungeduld. Der Balkon-Applaus für unterbezahlte Pflegekräfte verstummt. Journalisten geraten an Grenzen. Fakten fehlen, Fake floriert. Zeitungen sind voller Schreckensmeldungen. Webseiten verzeichnen Zugriffszahlen wie nie zuvor, Talkshows haben Hochkonjunktur. Begriffe wie „Schwurbler“ oder „Schlafschafe“ vergiften den Diskurs. Menschen streiten, ob infiziert krank bedeutet. Und mittendrin in diesem Chaos: Journalisten, die Menschen sind. Menschen, die Fehler machen.

Die meisten Bürger verhandeln die unstete Lage im Privaten, wir Journalisten tun das vor Publikum: etwa in Kommentaren. Der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn sagt: „Wir werden einander viel verzeihen müssen.“ Damals beziehen wir das auf Politiker, die Einschränkungen beschließen. Heute ist klar: Auch wir Journalisten machen Fehler – etwa in Form von zu pauschal positiven Bewertungen freiheitsbeschneidender Maßnahmen. Zwar kommt eine Studie der Rudolf-Augstein-Stiftung mittlerweile zu dem Ergebnis, dass deutsche Medien „überwiegend sachlich“ über die Corona-Pandemie berichtet haben. Sie konstatiert aber auch: „Die Unsicherheit von Prognosen wurde oft nicht vermittelt.“

Keiner kennt die Wahrheit

In den Pandemiejahren verändern sich Prognosen. Virologen widersprechen Virologen. Vermeintliche Experten kritisieren tatsächliche Experten. Bestand hat nur die Unbeständigkeit. Manche Journalisten vermitteln bei der Kommentierung von Ausgangssperren, 2G oder Besuchsverboten den Eindruck, die eine Wahrheit zu kennen. Ich gehöre dazu und mache damit einen Fehler, durch den sich Andersdenkende stigmatisiert fühlen können. Einen Fehler, für den ich hiermit um Verzeihung bitten möchte.

Die zu eindeutige Bewertung einer uneindeutigen Situation folgt keiner staatlichen Vorgabe. Sie ist Ergebnis einer Abwägung zwischen Freiheit und Gesundheitsschutz. Dem einen gebe ich nur zu pauschal den Vorrang vor der anderen – heute weiß ich das.

Eine Pandemie ist eine Zumutung für alle Menschen, also auch für Journalisten. Wir müssen Dinge hinterfragen, Worte unabhängig setzen. Doch wie unabhängig ist ein Mensch, der in einer solch existenziellen Krise Vater, Sohn und Ehemann bleibt? Der in Echtzeit das ungefilterte Elend filtern soll? Der mit der Polizei besprechen muss, wie das Zerstechen der Autoreifen eines Lokalredakteurs durch „Corona-Spaziergänger“ einzuordnen ist? Handwerk schützt vor Fehlern, aber nicht vor Gefühlen. Die dürfen im Journalismus nur eben keine Rolle spielen, machen sie doch anfällig für handwerkliche Fehler.

Redaktionelles Rüstzeug

Die Redaktion von RHEINPFALZ und RHEINPFALZ am SONNTAG schützt sich mit fünf Geboten vor Fehlern: Richtigkeit, Bedeutsamkeit, Exklusivität, Handwerk und Attraktivität. Zwei-Quellen-Prinzip, Nachfragen, Ausgewogenheit – all das gehört zu ihrem Rüstzeug. Auch in unübersichtlichen Pandemiejahren helfen diese Gebote als wichtige Leitplanken.

Was „Lügenpresse“-Rufer beim Schimpfen auf Medien oft verwechseln, sind „Ausgewogenheit“ und „falsche Balance“. Die Folge: Sie fordern die Aufnahme fragwürdiger Personen in den Diskurs, negieren aber deren Agenda und fehlende Expertise. Es ist auch heute noch richtig, den Meinungskorridor weit zu lassen, aber auf tatsächliche Experten zu setzen.

Was aber auch richtig ist, ist die Feststellung, dass einige Maßnahmen überzogen, die Schäden für allein Sterbende, für stigmatisierte Arbeitnehmer, für einsame Kinder zu groß waren. Gut, dass die Pandemie aufgearbeitet wird. Gut, dass Menschen Fehler zugeben. Mal sehen, wer noch um Verzeihung bittet – und wer nicht.

Der Autor

Yannick Dillinger, gebürtig aus Zweibrücken, ist seit Juli 2023 Chefredakteur der RHEINPFALZ und der RHEINPFALZ am SONNTAG. Zuvor war er Kommissarischer und Stellvertretender Chefredakteur der „Augsburger Allgemeinen“, davor Stellvertretender Chefredakteur und Digitalchef bei der „Schwäbischen Zeitung“. Er lebt mit seiner Familie in Speyer.

