Wo man spielt

Padel hat Elemente von Tennis und Squash. Der Court ist ein rechteckiges Spielfeld, das von einem Netz geteilt wird – ähnlich wie beim Tennis. Allerdings ist es deutlich kleiner als ein Tennisplatz und gespielt wird auf einem Kunstbelag. Der Platz ist auf allen Seiten von Wänden umgeben, die ins Spiel einbezogen werden dürfen – wie beim Squash.

Wie man spielt

Padel wird – anders als Tennis – immer im Doppel gespielt, wobei sich die Zweier-Teams aber wie beim Tennis gegenüberstehen. Gestartet wird mit einem Aufschlag von unten, also nachdem der Ball einmal auf dem Boden aufgekommen ist. Darin liegt ein großer Unterschied zum Tennis: Dort müssen die Spieler den hochgeworfenen Ball mit dem Arm über dem Kopf treffen und ins gegnerische Feld schlagen. Die Spielregeln beim Padel sind wiederum ähnlich wie beim Doppel im Tennis.

Was man braucht

Schläger kann man oft am Spielort ausleihen. Ansonsten braucht man Tennis- oder andere Sportschuhe und Sportbekleidung. Und es müssen vier Spieler sein.

Wie man es lernt

Es gibt Trainer-Lehrgänge, aber kein flächendeckendes Netz von Trainingsangeboten. Wer keinen Trainer findet, kann es aber in Eigenregie angehen. Auf YouTube gibt es dazu etwa Videos. Spielregeln kann man sich auch beim Deutschen Padel-Verband herunterladen.

Padel in Deutschland

Der Deutsche Padel-Verband besteht seit über zehn Jahren und ist seit 2013 Deutschlands offiziell anerkanntes Mitglied der International Padel Federation. Es gibt eine Bundesliga, eine Zweite Liga und Regionalligen. Etwa 10.000 Spieler nehmen an Turnieren teil, schätzt Verbandspräsident Christian Böhnke. In Mittel- und Südamerika und in Spanien ist der Sport seit Jahrzehnten verbreitet. In Spanien gibt es nach Verbandsschätzung etwa fünf Millionen Spieler, in Deutschland etwa 40- bis 50.000.

Plätze in der Region

Padel-Plätze kann man beispielsweise beim BASF-Tennisclub Ludwigshafen buchen. Courts gibt es zudem in Mannheim, Worms, Mainz, Heidelberg oder beim TC Ketsch. Eine Liste hat auch der Padel-Verband.