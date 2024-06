Angeblich kann man Padel schon in einer Stunde erlernen. Vielleicht macht das den Ballsport so attraktiv. Seine Fangemeinde in Deutschland wächst jedenfalls. Was dran ist, hat uns Spitzenspieler und Verbandspräsident Christian Böhnke erzählt.

Herr Böhnke, wie spricht man das eigentlich richtig aus? Paddel, Päddel oder Padell?

Das ist eine Frage, die uns oft gestellt wird. Tatsächlich gibt es nicht die korrekte Aussprache, weil es international sehr unterschiedlich ausgesprochen wird. Im Englischen ist es „Päddel“, im Spanischen „Padel“ mit der Betonung auf der zweiten Silbe. Die Aussprache kann man sich ziemlich frei aussuchen. Geschrieben wird allerdings „Padel“ wie im Spanischen mit einem „d“, denn der Ursprung der Sportart liegt in Mexiko.

Wie kommt sie nach Deutschland?

In Europa führt man den Einzug der Sportart vor allem auf Spanien zurück. Denn die ersten Padel-Einwanderer waren Spanier, die nach Deutschland ausgewandert sind, oder Spanien-Urlauber. Darunter waren dann auch Tennisspieler, die den Sport im Urlaub schnell erlernt und Spaß daran gefunden haben.

Padel wird oft als eine Mischung zwischen Tennis und Squash beschrieben. Ist das so?

Die Zählweise ist wie beim Tennis. Aber beim Padel ist das Feld kleiner, der Schläger ist anders und es spielen immer Zwei gegen Zwei. Die Wände werden außerdem mit ins Spiel einbezogen, was aber die einzige Gemeinsamkeit mit Squash ist.

Padel boomt. Was macht diesen Sport denn so attraktiv?

Man kann den Sport sehr einfach erlernen, so dass man in kurzer Zeit Erfolgserlebnisse hat. Der Schläger ist leicht zu bedienen, das Spielfeld ist deutlich kleiner als beim Tennis. Insofern kann man schnell Spaß an dem Sport entwickeln ohne großes Training im Vorfeld. Es wird eben nicht so viel Technik benötigt wie beim Tennis. Mit Einweisung kann man, je nach Begabung, schon in einer Viertelstunde spielbereit sein. Auf der anderen Seite kann man aber noch sehr viel lernen, um sich zu verbessern. Bis zur Meisterschaft muss man schon hart arbeiten.