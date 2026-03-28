Diese Stadt ist gesegnet durch ihre topografische Lage: Sydney schmiegt sich an eine der schönsten Buchten der Welt. Doch die australische Metropole hat noch mehr zu bieten.

Opernhaus

Nonnenhaube? Segelschiff? Diese besondere Architektur kann man wirklich schwer beschreiben. Das Opernhaus ist das Wahrzeichen der Stadt schlechthin, knapp gefolgt von der Harbour Bridge in direkter Nachbarschaft. Kaum zu glauben, dass am Bennelong Point, dieser prominenten Stelle im Hafen von Sydney, einst ein unansehnliches Straßenbahndepot stand. Dann beschloss man, eine Oper zu bauen. Den Ideenwettbewerb gewann der gewagte Entwurf des dänischen Architekten Jorn Utzon. Doch die Umsetzung war schwierig. Der Bau der Oper zog sich jahrelang hin und verschlang viel mehr Geld als ursprünglich veranschlagt. Architekt Jorn Utzon ging im Streit – er hat seinen Prachtbau nie mit eigenen Augen gesehen. Was für ein Jammer! Wer rechtzeitig bucht, kann das Haus nicht nur von außen, sondern im Rahmen einer Tour auch innen besichtigen oder ein Konzert besuchen.

www.sydneyoperahouse.com.

Strandleben

Am Bondi Beach, dem wahrscheinlich legendärsten Strand der Stadt, lauern die Brettlkünstler auf die perfekte Welle. Besonders schön ist es, das Surferparadies bei Sonnenaufgang zu sehen. Wer sich nicht selbst aufs Board schwingen möchte, kann in einem der in den Stein gehauenen Naturschwimmbäder platschen. Sie sind mit Meerwasser gefüllt und meistens kostenlos zugänglich.

Ein Traum für Spaziergänger: der aussichtsreiche Wanderweg, der von Bondi über Bronte nach Coogee führt. Mittendrin: der Friedhof von Waverley mit unverbaubarer Sicht auf den pazifischen Ozean. Die Stadt hat aber noch viel mehr Strände zu bieten: auch Manly oder Watsons Bay sind einen Ausflug wert.

www.sydney.com.

Taronga Zoo

Die Giraffen haben den schönsten Blick. Von ihrem Gehege aus sieht man die Skyline der Stadt inklusive Opernhaus, Hafen und Brücke. Die Savannentiere scheinen neugierig die Hälse zu recken, um zu sehen, welches Kreuzfahrtschiff da an der Pier parkt. Im Taronga Zoo, mit einer Fähre ab Circular Quay in wenigen Minuten erreichbar, sind vor allem einheimische Tiere zuhause: Kängurus, Koalas, Wallabys, Tasmanische Teufel und Schnabeltiere.

https://taronga.org.au/sydney-zoo.

Queen Victoria Building

Das Queen Victoria Building, von allen Sydneysidern nur „QVB“ genannt, sieht aus wie ein verspieltes Schlösschen inmitten eines Meeres aus Hochhäusern. Die viktorianische Einkaufspassage versprüht ein ganz besonderes Flair, hochwertige Geschäfte laden zum Bummeln ein, es gibt Cafés und Restaurants. Direkt nebenan: The Strand Arcade, eine Jugendstil-Passage, weniger bekannt, aber ebenfalls sehr hübsch.

www.qvb.com.au.

Darling Harbour

Sie kennen Darling Harbour als Eigenmarke eines großen Stuttgarter Modehauses? Benannt wurden die Klamotten vermutlich nach einem ziemlich netten Stadtviertel in Sydney: Zwischen Cockle Bay Wharf und Pyrmont Bridge liegt ein Restaurant am nächsten, dazu gibt es Museen, Spielplätze, Bars. Und alles direkt am Wasser. Die Gegend hat noch einen Pluspunkt: An vielen Samstagen im Jahr findet um 21 Uhr ein kostenloses Feuerwerk statt.

www.darlingharbour.com

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.