Liebes-Apps und die Partnerbörsen boomen. Doch es gibt Risiken: Unfreiwillige Abos, versteckte Kosten, Betrug. Wie man sie erkennt und sich schützt.

Manchmal fängt es mit einem Profilbild an, manchmal mit einem Kommentar unter einem Post: Wer heute jemanden kennenlernen will, braucht nicht zwingend Glück in der Bar oder den perfekten Moment im echten Leben. Es reicht der Griff zum Smartphone.

Bei jungen Menschen ist die Partnersuche per Dating-App oder Online-Partnerbörse heutzutage Standard: 60 Prozent der Menschen unter 30 Jahren nutzen das, ergab eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom.

„Für die Generation U30 ist das Smartphone der nahe liegende Startpunkt, wenn’s ums Kennenlernen geht“, sagt Leah Schrimpf, Leiterin Digitale Gesellschaft beim Bitkom. Aber auch die älteren Semester greifen vermehrt auf digitale Angebote zurück.

Bei den 30- bis 49-Jährigen haben 53 Prozent schon einmal online nach einem Partner gesucht, 33 Prozent sind es bei den 50- bis 59-Jährigen. „Gerade in der Rushhour des Lebens, wenn zwischen Job, Terminen und Alltag wenig Zeit für klassische Wege bleibt, wird die digitale Partnersuche für viele zur pragmatischen Option“, meint Schrimpf.

Auch Senioren suchen sich im Netz

Selbst Senioren nutzen immer häufiger das Netz für die Suche nach neuen Herzensmenschen: 35 Prozent sind es der Bitkom-Befragung zufolge bei den 60- bis 69-Jährigen und immerhin noch 21 Prozent bei den über 70-Jährigen. Insgesamt sei Online-Dating in Großstädten stärker verbreitet als auf dem Land, so Schrimpf. „Lebensumfeld und Alltag prägen die Nutzung stark.“

Aber führt das Benutzen auch zum Erfolg? In vielen Fällen kann man sagen: ja. Der Bitkom-Umfrage zufolge steckt jeder dritte Online-Dater und jede dritte Online-Daterin aktuell in einer Beziehung, die auf diese Weise entstanden ist. 22 Prozent berichten von einer festen Partnerschaft, die aber mittlerweile wieder beendet wurde. Für andere sind zumindest nette Bekanntschaften herausgekommen. 31 Prozent berichten dagegen, dass sich aus dem Online-Anbandeln nichts ergeben habe.

Doch einsame Herzen, die auf deutschen oder ausländischen Online-Partnerportalen nach der großen Liebe suchen, sollten sich der Gefahr von Kostenfallen bewusst sein, warnt Peter J. Koop vom Europäischen Verbraucherzentrum in Kehl. Ob automatische Vertragsverlängerungen, versteckte Zusatzleistungen, hohe Forderungen nach einem Widerruf oder fiktive Profile – die Liste an möglicherweise teuren Fallen ist lang.

So würden viele Online-Partnerbörsen mit Probemitgliedschaften werben, die sich nach Ablauf automatisch in kostenpflichtige Langzeitverträge umwandeln. Mitunter kann man dagegen allerdings vorgehen, denn europaweit gilt, dass eine automatische Vertragsverlängerung nur dann wirksam ist, wenn Verbraucher vor Vertragsschluss klar, verständlich und hervorgehoben darüber informiert wurden.

Wann man nicht zahlen muss

Grundsätzlich steht Verbrauchern bei Online-Partnerbörsen zudem ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu. „Dennoch verlangen viele Anbieter trotz fristgerechten Widerrufs hohe Zahlungen – häufig unter Berufung auf einen angeblichen Wertersatz für bereits erstellte Partnervorschläge“, hat Koop beobachtet. Gerichte haben jedoch klargestellt, dass Wertersatz in der Regel nur zeitanteilig berechnet werden darf.

Einige Anbieter reagieren darauf mit gesondert bepreisten „Starterpaketen“, die zusätzliche Leistungen wie Premium-Services, Profiloptimierungen oder Beratungsgespräche enthalten. Die Kosten dieser Starterpakete sind oft in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen versteckt. „Auch hier gilt jedoch: Anbieter müssen transparent über Art und Kosten der Zusatzleistungen informieren“, betont Koop – sonst müssen die Verbraucher dafür nicht zahlen.

Nach Erfahrung des Verbraucherschützers würden viele Nutzer Widerruf und Kündigung verwechseln. „Während ein Widerruf den Vertrag rückwirkend aufhebt, beendet eine Kündigung den Vertrag erst zu einem späteren Zeitpunkt“, erklärt Koop. „Wer sich noch innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist befindet, sollte ausdrücklich den Widerruf erklären – eine Kündigung genügt dafür nicht.“

Auf Dating-Plattformen kommt es zudem vor, dass Nutzer von fiktiven Profilen kontaktiert werden, hinter denen keine echten Personen stehen, die nach einem Partner suchen.

Lockvögel sollen zum Bleiben bewegen

„Teilweise handelt es sich dabei um vom Anbieter eingesetzte Profile, die Nutzer dazu bewegen sollen, länger auf dem Portal zu bleiben“, warnt Koop. Hinweise auf den Einsatz solcher Profile finden sich manchmal auch in den AGB, aber versteckt, wodurch sich Verbraucher in die Irre geführt fühlen. Gerichte haben entschieden, dass bloße Hinweise im Kleingedruckten nicht ausreichen.

Mitunter sind auf den Portalen Betrüger unterwegs, die versuchen, an Geld oder persönliche Dokumente zu gelangen. „Love-Scamming ist eine moderne Form des Internetbetrugs. Mit gefälschten Profilen suchen Betrüger auf Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwerken nach potenziellen Opfern“, warnt Heike Troue, Vorständin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Die Love-Scammer würden sich attraktiv und erfolgreich präsentieren. „Sie überhäufen ihre Opfer mit Komplimenten oder zeigen reges Interesse an deren Leben“, erzählt Troue. „Da die Chat- oder E-Mail-Unterhaltung in der Regel angenehm verläuft und die Fotos einen attraktiven Single vortäuschen, verlieben sich viele Partnersuchende schnell Hals über Kopf.“

Will der Schwarm Geld: Abbruch

Doch sobald man dem neuen Schwarm ein persönliches Treffen vorschlägt, ändert sich die Situation schlagartig: Dann täuschen die vermeintlichen Herzensmenschen angebliche Schwierigkeiten vor – und bitten um finanzielle Hilfe. Dieser Bitte sollte man auf gar keinen Fall nachkommen, mahnt die Verbraucherzentrale nachdrücklich.

Wichtig ist nicht zuletzt aufgrund der Betrugsgefahr, Online-Partnerbörsen mit einer gesunden Portion Skepsis einzusetzen. Spätestens wenn das Gegenüber Geld fordert oder sensible persönliche Daten wie Kontonummer oder eine Ausweiskopie haben möchte, heißt es: Kontakt abbrechen – und das betrügerische Profil an den Anbieter melden.

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.