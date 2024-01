Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie ist das Aushängeschild der deutschen Leichtathletik: Weitspringerin Malaika Mihambo. Doch ihr Weg nach ganz oben war steinig. Hier spricht sie über ihre Sorgen für die Zukunft Deutschlands, ihr Buch über Achtsamkeit, die integrative Kraft des Sports – und ihre schwierige Kindheit.