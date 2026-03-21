Zumindest für einen Tag baut der 1. FC Kaiserslautern II seinen Vorsprung auf den Tabellenzweiten, den FK Pirmasens, auf sieben Punkte aus.

Die U21 des 1. FC Kaiserslautern hat ihre Serie in der Fußball-Oberliga auf nun 17 Spiele ohne Niederlage ausgebaut. Im Spiel beim FV Diefflen gelang die Revanche – mit dem gleichen Ergebnis, mit dem sich der FCK II in der Hinrunde den Saarländern geschlagen geben musste.

Nach der Partie des FCK II beim FV Diefflen war auch erst einmal kurz Durchatmen angesagt. Denn zwischenzeitlich stand der 5:2 (2:0)-Sieg auf der Kippe. Nach 45 Minuten hatte das Team von Trainer Alexander Bugera 2:0 geführt. „Völlig verdient“, wie der FCK-Trainer anmerkte. Nachdem Diefflen einen Lattentreffer hatte (21.), nutzte Erik Müller eine feine Hereingabe von Owen Gibs zum 1:0 (26.). Auch zuvor hatte der FCK II schon einige gute Chancen gehabt. Quasi mit dem Halbzeitpfiff legte Shawn Blum für Stürmer Felix Geisler auf, der den Ball in den Winkel jagte (45. +2).

Aus dem 2:0 wird ein 2:2

2:0-Pausenführung – alles im Griff, dachten viele der etwa 200 Zuschauer. Falsch gedacht! Denn nur 35 Sekunden nach Anpfiff der zweiten Halbzeit verkürzte Diefflen. Nach einem langen Ball überwand Fabio Götzinger FCK-Torwart Luca Tauer mit einem Heber aus 25 Metern zum 1:2. „Das schnelle Gegentor hat mich schon geärgert“, sagt Bugera. „Da darf Luca nicht so weit rauskommen.“ Und dann stand es plötzlich 2:2. Nach einem Freistoß rutschte der Ball durch alle durch, Chris Haase stand frei und schob ein (53.). „Da hätte die Partie kippen können“, analysierte Bugera.

Tat sie aber nicht. Denn sein Team berappelte sich. Nach Vorarbeit von Blum und Geisler traf Melvin Wiesnet zum 3:2 für den FCK II (67.). Blum überraschte den Dieffler Torwart Kai Zahler mit einer verunglückten Flanke, die im Tor landete (73.). Ein Eigentor von Max Huber, der eine scharfe Hereingabe des eingewechselten Ben Reinheimer ins eigene Tor bugsierte (86.), sorgte für den 5:2-Endstand. „Letztlich bin ich mit dem Spiel zufrieden“, sagte Bugera, dessen Team somit gegenüber Verfolger FK Pirmasens, der am Sonntag gegen Cosmos Koblenz spielt, vorgelegt hat.

KARBACH - LUDWIGSHAFEN 2:1

Nach vier Punkten aus den zwei vorausgegangenen Oberliga-Auswärtsspielen verlor der FC Arminia Ludwigshafen beim FC Emmelshausen-Karbach mit 1:2 (0:1). „Dieses Spiel dürfen wir nie und nimmer verlieren“, sagte FCA-Trainer Marco Laping. Pech hatten die Ludwigshafener bei Innenpfostentreffern von Steffen Straub (36.) und Ricardo Antonaci (42.); zudem ließ Yassin Memokoh nach einem Alleingang eine riesige Chance aus. Die Karbacher gingen durch einen 25-Meter-Schuss von Tim Puttkammer in den Winkel in Führung (31.). Nach einer Ecke von Straub köpfte der von Arminias Abwehrchef Wal Fall bedrängte Jannik Mohr zum 1:1 ins eigene Tor (52.). Danach kontrollierte der FCA die Partie – bis zur 85. Minute. Dann gelang Dylan Esmel das Siegtor für Karbach, das zumindest bis Sonntag auf Rang drei vorrückte.

DUDENHOFEN - EISBACHTAL 3:0

Mit einem hochverdienten 3:0 (2:0)-Erfolg über die Sportfreunde Eisbachtal hat Oberligist FV Dudenhofen die stolze Serie der Gäste von vier Siegen in Folge beendet. Die Gastgeber wussten um die Bedeutung der Partie und gingen vom Anpfiff weg mit ausgeprägtem Siegeswillen und entsprechend kämpferisch in die Offensive. Der erste Abschluss glückte aber den Gästen. Max Olbrich verfehlte das Gehäuse nur knapp. Nach Foul an Yannis Albrecht verwandelte Irfan Catovic den Strafstoß zum 1:0 (24.). Eisbachtal lockerte die Deckung und kam zu einigen erfolgversprechenden Möglichkeiten. Die aufmerksame Defensive des FVD und eine Glanzparade von Torhüter Philipp Schilling verhinderten den Ausgleich. Eine Fehlerkette in der Gäste-Abwehr nutzte Eric Haeussler zum 2:0 (41.). Im zweiten Abschnitt verpasste Dudenhofen zahlreiche Möglichkeiten, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Als Eisbachtal in den letzten Minuten alles nach vorne warf, kamen die Einheimischen durch Conrad Weigel zum längst fälligen 3:0 (90.+2). Eisbachtals Torjäger Jonah Arnolds sah Gelb-Rot (69.), der Dudenhofener Lukas Metz Rot (86.).

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