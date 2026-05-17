Das satirische Spottlicht der RHEINPFALZ am SONNTAG auf den Vorschlag, Gerhard Schröder zum Vermittler in Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine zu machen.

Wir sitzen auf kalter Bierbank ungemütlich beim Maibock und haben keinen Bock mehr. Dass Putinfreund Schröder den Bock umstoßen könnte als Vermittler im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, das glaubt doch wohl niemand im Ernst, nicht nicht einmal der sture Bock Putin selbst!

Okay, vielleicht glauben es Putins rote Schäfchen in Deutschland, aber die haben’s ja mit verbockt. Fakt ist: Putin hat einfach keinen Bock auf Frieden, auch wenn seine Schäfchen daheim in jüngster Zeit einen Hauch bockiger werden. Doch bislang macht der Protest in Russland den Bock nicht fett.

So oder so: Schröder als Vermittler? Es wäre ein kapitaler Bock. Es wäre den Bock zum Gärtner gemacht. Nein, es wäre beides auf einmal, sozusagen ein Doppelbock.