Als 16-Jähriger musste Heinz Riediger im Zweiten Weltkrieg kämpfen. Jetzt ist er 96 – und hat vieles bis heute nicht verarbeitet. Inzwischen sind seine Frau, seine einzige Tochter und die einzige Enkelin tot. Er ist der Letzte seiner Familie. Von Lara Voelter

Seinen Ferrari und seinen Porsche hat Heinz Riediger an diesem Tag zu Hause gelassen. Er schafft es auch so in das Fitnessstudio in Albstadt-Ebingen. Dreimal die Woche trainiert er hier. Mindestens. Er