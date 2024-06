Mikronährstoffe halten biologische Prozesse am Laufen. Ihre Einnahme ist aber nicht immer sinnvoll.

Mikronährstoffe sind Substanzen wie Vitamine und Mineralstoffe in der Nahrung, ohne die ein Tier, eine Pflanze oder ein Mensch nicht lebensfähig ist. Im Gegensatz zu Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett liefern Mikronährstoffe keine Energie. Sie sind eher Werkzeuge des Stoffwechsels und sorgen dafür, dass alle biologischen Prozesse, so unser Immunsystem, reibungslos funktionieren. Wir erleben aktuell einen regelrechten Mikronährstoffe-Hype. Überall werden Nahrungsergänzungsmittel beworben, die Mikronährstoffe enthalten und dadurch das Immunsystem stärken sollen. Lassen Sie sich nicht beirren: Wer jeden Tag Gemüse und Obst isst und sich regelmäßig an der frischen Luft bewegt, versorgt seinen Körper mit lebensnotwendigen Nährstoffen. Das gilt insbesondere für jüngere gesunde Menschen. Allerdings ist die Versorgung mit Vitamin D über Nahrung und Haut oftmals nicht ausreichend, was zu einer gestörten Knochenbildung, zu Infektanfälligkeit, Reizbarkeit und Ruhelosigkeit führen kann. Dann kann in Absprache mit dem Arzt eine Nahrungsergänzung sinnvoll sein.