Die Eulen Ludwigshafen haben sich bei der HSG Nordhorn-Lingen gut verkauft. Am Ende steht die Mannschaft von Michael Haaß nach dem 26:31 trotzdem mit leeren Händen da.

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, wir haben aus unseren Möglichkeiten das Maximum herausgeholt“, sagte der Trainer Michael Haaß nach der 18. Saisonniederlage der Eulen Ludwigshafen in der Zweiten Handball-Bundesliga. Am stand ein 26:31 (14:15) bei der HSG Nordhorn-Lingen.

Ein möglicher Punkt vor 2646 Zuschauern wäre wichtig gewesen, weil die Konkurrenten im Abstiegskampf TuSEM Essen (17:43) und HSG Krefeld Niederrhein (18:42) gepunktet haben. Die Eulen (22:38) haben jetzt nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Abstiegsplatz 17.

Drei Mann Unterzahl

Nach dem knappen 14:15-Pausenrückstand kam das Haaß-Team durch Tore von Spielmacher Marc-Robin Eisel und Tim Schaller sehr gut in den zweiten Abschnitt (17:15). Ein 4:0-Lauf der Gastgeber brachte die HSG wieder mit 18:16 in Führung, doch die taktisch gut eingestellten Eulen ließen sich nicht abschütteln. Der robuste und am Kreis bewegliche Lars Röller verkürzte wieder auf ein Tor (24:25).

Kurz darauf erhielt Abwehrchef René Zobel seine dritte Zeitstrafe, auch Friedrich Schmitt und Michael Haaß nach Protest wurden bestraft. Mit drei Mann in Unterzahl erzielte Eisel den Anschlusstreffer (25:26). „Wir haben alles auf der Platte gelassen, am Ende hat es nicht gereicht. Wir versuchen weiterzumachen und Punkte zu holen“, sagte Eisel. Am Ende schwanden die Kräfte.

„Das Spiel wird am Ende durch drei, vier Paraden und sieben, acht Pfiffe entschieden. Ich glaube, die zwei Schiedsrichter haben schon auch ihren Anteil daran, dass es am Ende so deutlich war“, sagte Haaß. Der drei Mal erfolgreiche Rechtsaußen Alexander Falk ergänzte: „Wir müssen daran arbeiten, dass wir im nächsten Spiel wieder zwei Punkte holen.“ Am kommenden Sonntag (17 Uhr) empfängt sein Team den VfL Potsdam.

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