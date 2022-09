Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG lässt heute dichten.

Dichter aus der Region, 12. Jahrhundert: In mînem troume ich sach/ein harte schoene wîp/die naht unz an den tach: do erwáchet mîn ...

a) trieb

b) lîp

c) schlechtes Gewissen

Zu gewinnen gibt’s ein Handtuch, einen Rucksack und eine Tasse. Schicken Sie die Lösung bis 21. September an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, Fax: 0621/5902-613, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de

Lösung der jüngsten Frage

b) die KPD saß im ersten rheinland-pfälzischen Landtag („DKP“ haben wir gelten lassen, die wird allerdings erst 1968 gegründet). Die Gewinner: Gerhard Dörrich (Berg), Ina Weimer (Hermersberg), Hannelore Bertges (Wattenheim).