Gucke mer eichentlich die Fußball-WM in Katar?

„Un, gucken mer die Fußball-WM?“, frooch ich mein Kumbel Fred, obwohl ich mei Antwort schunn längscht hab.

„Warum nit?“, froocht de Fred.

„Ähm ..., Menscherechte, doode Bauarweiter, Schwulefeindlichkeit, Klimaschutz“, saach ich.

„So ebbes wie des elende Gebabbel vun dem katarische WM-Botschafter? Emol im Ernscht, des heert mer in dere Art ach bei uns in de Palz uff’m Sportplatz.“

„Des macht’s awwer nit besser“, saach ich.

„Es holt uns awwer velleicht e bissel vun unserm hohe Ross“, saacht de Fred.

„Ich guck mer die WM nit aa“, saach ich. „Fer mich isch des moralisch nit traachbar.“

„Du määnscht, die Menscherechte intressieren dich kolossal, wann’s um de Fußball geht? Awwer sie gehn dir am Bobbes vorbei, wann unsern Wirtschaftsminischter Habeck vun de Griene in Katar um Erdgas bettelt?“

„Des middem Gas muscht du doch in emme G’samtzusammehang sehe!“, saach ich. „Middem Kriech in de Ukraine un de Versorchungssicherheit in Deitschland.“

„Du willscht also saache, vun deim G’samtzusammehang hängt’s ab, ob die Menscherechte ebbes wert sinn?“, froocht de Fred. „Wann’s de Fußball betrefft, bischt du zum knallharte Boykott bereit. Awwer wann du Muffesause hoscht weche kalte Fieß im Winter, dann isch dir jedes Mittel recht?“

„Du machscht mich ganz heckewelsch.“

„Danke“, saacht de Fred.

„Alla hopp. Un wu gucke mer jetzt die WM?“, frooch ich.

„Die WM gucke? Hoscht du änner an de Waffel?“, saacht de Fred un kloppt uff de Disch. „Bevor der korrupte Haufe vun Fifa nit komplett uffgeleest un im Knascht isch, guck ich mir doch kä WM-Spiel aa. Un außerdem brauch ich noch mindeschdens vier Johr, um mich vun dem Löw zu erhole!“

Wollen saache: WM? Naddierlich ohne de Fred un mich. Mir määnen jo blooß.