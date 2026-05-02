Was, wann ich nit die Kuddel hab, mich iwwer alles uffzureeche, iwwer des ich mich uffreeche muss?

Es isch letzschtlich e Frooch vun de Kapazität. Jeden Daach muss ich mich iwwer den „Babbsack vun Brässident“ (O-Ton Dannde Liesel) in de USA eschoffiere un iwwer des, was dem sein Irrsinn mit de Welt im Allgemeine un mit meim Seeleheil im Spezielle aastellt. Gleichzeidich laaft mir die Gall iwwer, weil em „Russ, dem elendiche“ (ach O-Ton Dannde Liesel) jedes Mittel recht isch, um in de Ukraine un mit seine Hacker un Internettrolle unserm Eiroba, wie mir’s kennen, de Garaus zu mache. Un dodemit nit genuuch. Im G’nick hawwich ach noch die Heerschare vun deitsche Verehrer vun dem Babbsack un vum Russ: die Hasser un Hetzer, denne es gar nit schnell genuuch gehe kann middem Aus fer de freiheitlich demokratische Rechtsstaat, fer’s ääniche Eiroba – un fer de Aaschtand.

Mittedrin in dem Schambel huck ich un denk: Wer soll do noch die Kuddel hawwe, sich iwwer e G’sundheitsreform uffzureeche, bei dere sich unser Bundesregierung erscht emol selwer e paar Milliarde Euro aus de leere Kasse vun de g’setzliche Krankekasse genehmigt, statt endlich emol selwer die zich Milliarde Euro an die Krankekasse zu bezahle, die fer die G’sundheitskoschte vun de Empfänger vum Birchergeld aafallen. Nix geche die Leit un geche es Birchergeld – awwer warum kummen fer die G’sundheitskoschte ausschließlich die Beitraachszahler in die g’setzliche Kasse un ihr Arweitgeewer uff?

Wu soll ich dann do noch hie mit mein Brass uff de Landesbetrieb Immobilität (Limob, frieher: LBM, noch frieher: Landesstrooßebauverwaltung)? Der erweitert jetzt im achte Johr e Brick an de B 10 bei Landaach. Emol unner uns: So lang hänn die Schwede un Däne gebraucht, fer ihr acht Kilometer langi Öresund-Brick samt vier Kilometer langem Drogden-Tunnel zwische Dänemark un Schwede zu baue. Iwwers Meer un unnerm Meer durch!

Un wie, bittschää, soll ich die Reschtenergie uffbringe, mir weche’m Lieberknecht seine „Spielidee“ fer de Betze die Krätz an de Hals zu ärchere?

Awwer echt jetzt. Ich mään jo blooß.

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Der Autor

Michael Konrad ist bei der RHEINPFALZ am SONNTAG der Mann für die Pfalz und alles Pfälzische. Mit seiner wöchentlichen Dialektkolumne „Ich mään jo blooß“ und der Mitmachserie „Saach blooß“ über Pfälzer Begriffe und Redensarten schafft er Raum für die Sprache der Pfälzerinnen und Pfälzer. Die Leser können ihn damit immer wieder auch „live“ erleben – überall in der Pfalz. Seine Bücher rund um den Pfälzer Dialekt gibt’s unter anderem in Pfalzläden, im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.

