Gibt es Monate, in denen saisonal bedingt mehr Restmüll anfällt als in anderen? Nein, sagt Thomas Grommes, Geschäftsführer der Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML). Es gebe „keine Spitze an Weihnachten“ trotz Geschenkpapiers und Verpackungen (beides landet ja im Altpapier), und es gebe auch kein Sommerloch. Beim Biomüll sei das anders, davon falle in der Wachstumsperiode deutlich mehr an. Die Schwankungen, die sich in der Grafik zeigten, führt Grommes vor allem auf die Anzahl der Tage zurück, die ein Monat hat. Laut GML-Chef können sich aktuelle Ereignisse durchaus im Müllbunker widerspiegeln, allerdings eher farblich: Bei weniger erfolgreichen Fußball-Welt- oder Europameisterschaften als der aktuellen der Frauen in England ist in den Bunkern, wo der Müll angeliefert wird, nach dem Ausscheiden des deutschen Teams viel schwarz-rot-gold zu sehen: wegen weggeworfener Fähnchen und Fanartikel. Bei der GML landet unter anderem der Restmüll aus weiten Teilen der Vorderpfalz. Der Anstieg um etwa 20.000 Tonnen pro Jahr ab 2020 liegt daran, das in Ludwigshafen seither zusätzlich der Sperrmüll der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern verbrannt wird.