Eigentlich kommt ja der Weihnachtsmann durch den Schornstein – zumindest in einigen Ländern. Warum ein Mann aus Berlin jetzt kurz vor Ostern in einen Schornstein gestürzt ist, ist vollkommen unklar. Er musste von der Feuerwehr gerettet werden. Die Einsatzkräfte hätten im vierten OG des Fünfgeschossers mit dem Bohrhammer eine Wand aufgestemmt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Mann sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr sei gerufen worden, weil eine Person Hilferufe in dem Haus gehört habe, berichtete der Sprecher. Zunächst waren sie davon ausgegangen, dass jemand in der Wohnung verunglückt sei. Dann hätten die Einsatzkräfte im Dunkeln in den Schornstein hereingeleuchtet - und den Mann entdeckt. In eine Wand in einer Wohnung sei dann ein großes Loch gestemmt worden. Auch Höhenrettungsexperten waren angefordert worden. Nach rund einer Stunde war der böse Spuk endlich vorbei.