Unser historischi Mission, Dääl 2.

„Missten mir nit schunn längscht widder uff’m Häämweech sei?“, froocht die Dannde Liesel. Sie schwebt durch die Raumkapsel un rudert mit de Ärm, um an äns vun denne Mini-Fenschter zu kumme.

„Aua“, saacht de Fred. Die Dannde Liesel hot sich vun seim Bauch abg’stoße.

„Hot jemand emol die Daache gezehlt, wu mir jetzt im Weltall sinn?“, frooch ich.

„Viel wichticher: Hot jemand in de letzschte Zeit emol ebbes vun Mission Control g’heert?“, froocht mei Mitbewohnerin.

Mir guggen uns aa.

„Mit de Rageed los, hot’s g’hääße“, saacht de Fred. „Dann iwwernemmt die Gravitation vum Mond. En Umkehrschwung um de Mond rum, un am End widder häämzus Richtung Erd. Alles vun weeche de Schwerkraft.“

Wie in Zeitlupe schwebt e Glas vun meine Mitbewohnerin ihrm palmölfreie Nuss-Nougat-Uffstrich vorbei.

„Ich seh nix vun de Erd“, saacht die Dannde Liesel.

Mir guggen uns widder aa.

„Was, wann ...“, saacht mei Mitbewohnerin irchendwann.

„Was, wann was?“, frooch ich.

Mei Mitbewohnerin guggt an mir ’rab. Dann am Fred. „Was, wann des mit dere Gravitation nit funktioniert hot, weil ...“

„... weil die Zwää so en Wampe hänn! Ei, jo! Des musses sei!“, blärrt die Dannde Liesel. Sie zeicht middem Raumhandschuh uff de Fred un mich. „Des hot alle Berechnunge mit de Schwerkraft durchenanner gebroocht un ...“

„... un de Mond dreht sich jetzt um uns!“, saacht mei Mitbewohnerin. „Un mir ...“

„Jetzt machen emol halblang!“, saach ich. De Fred nickt un versucht gleichzeitich, de Nuss-Nougat-Uffstrich eizufange.

„Ich mään jo blooß“, saacht mei Mitbewohnerin.

„Houston, heeren ihr mich?“, blärr ich in die Sprechaalaach. „Houston? Houston?“

„Ich hab’s eich gleich g’saacht: Fahre mer mit de Sesselbah uff die Rietburch“, saacht die Dannde Liesel. „Awwer nää, es hot jo uubedingt de Mond sei misse.“Dreht sich de Mond werklich um unser klänni Kapsel? Hämmer genuuch Treibstoff fer e Kurskorrektur? Missen de Fred un ich vorher faschte? Fortsetzung folscht. Over and out.

Den ersten Teil der Mission können Sie hier nachlesen: Die Nasa hot de Klääderschrank vergesse.

Der Autor

Michael Konrad ist bei der RHEINPFALZ am SONNTAG der Mann für die Pfalz und alles Pfälzische. Mit seiner wöchentlichen Dialektkolumne „Ich mään jo blooß“ und der Mitmachserie „Saach blooß“ über Pfälzer Begriffe und Redensarten schafft er Raum für die Sprache der Pfälzerinnen und Pfälzer. Die Leser können ihn damit immer wieder auch „live“ erleben – überall in der Pfalz. Seine Bücher rund um den Pfälzer Dialekt gibt’s unter anderem in Pfalzläden, im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.

