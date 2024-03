Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zur Rennhälfte des Auftakt-Grand-Prix der neuen Formel-1-Saison kann Max Verstappen in Bahrain das machen, was er am liebsten tut: mit sich selbst um die Wette fahren.

Die Wüste scheint zu explodieren, als Max Verstappen die Ziellinie beim Großen Preis von Bahrain überquert. Die Leistung des Formel-1-Weltmeisters war das Jubiläumsfeuerwerk wert: 33. Pole-Position