Die Fußball-Bundesliga startet. Und erstmals seit vielen Jahren ist der FC Bayern München der Jäger. Über Favoriten, neue Stars, bedeutende Abgänge und schüchterne Jungs.

Xhaka, der Mahner

Macht Bayer Leverkusen gerade so weiter? Im Supercup hat es funktioniert. Für die Experten ist der Titelverteidiger zumeist der Favorit vor einer neuen Saison. Und, schau an: Da sieht jemand immer noch Verbesserungspotenzial. Obwohl Bayer in der vergangenen Saison ungeschlagen blieb und mit 17 Punkten Vorsprung Meister wurde, erklärt Denker und Lenker Granit Xhaka: „Wir wissen, was letzte Saison passiert ist, dass wir eine tolle Saison hatten, aber das ist vorbei. Wir müssen nicht darüber nachdenken, wie und was wir getan haben. Wir müssen sehen, wo wir uns verbessern können. Nicht alles war perfekt.“ Wichtig für den Kapitän: Trainer Xabi Alonso blieb trotz Angeboten an Bord. „Das zeigt, was für einen Charakter er hat“, sagte Xhaka, der eine klasse EM für die Schweiz spielte.

Kompany, der Schaffer

Beim FC Bayern ist das Arbeiten in der vergangenen Saison wohl etwas zu kurz gekommen. Bei dem neuen Trainer Vincent Kompany, Nachfolger von Thomas Tuchel, werden die Ärmel wieder hochgekrempelt. „Seine Kernbotschaft: Im Mittelpunkt muss die Arbeit stehen! Und das ist etwas, was mir unheimlich gefallen hat“, sagt Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Auch Thomas Müller ist zufrieden. „Es wirkt aktuell so, als hätte alles Hand und Fuß“, erklärte der 34-jährige Routinier.

Schusters Leisten

Schuster bleib bei deinen Leisten – das gilt auch für den Breisgau. Unglaublich, aber wahr: Auf der Trainerbank des SC Freiburg sitzt nicht mehr Christian Streich, sondern Julian Schuster. Und der Nachfolger der Freiburger Trainerlegende sagt: „Er hat mir 16 Jahre etwas mit auf den Weg gegeben, nicht explizit, aber natürlich haben wir uns sehr viel ausgetauscht, und natürlich steckt in mir auch ganz viel Christian.“ Einst war Schuster Spieler und Kapitän und Co-Trainer bei dem Breisgau-Vulkan Streich. Wir sind gespannt, was er so alles gelernt hat.