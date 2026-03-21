Die Frühlingsboten sprießen sogar in der Flasche, zum Beispiel in Hambach.

Nicht nur Eduard Mörike hat nach langen, kalten Wintermonaten den Frühling poetisch herbeigesehnt. Als Pennäler schrieben wir Gedichte auf. Ein halbes Dutzend davon befassten sich mit den „durch des Frühlings holden, belebenden Blick“ vom Eise befreiten Bächen (Goethe) und Ähnlichem. Kein Wunder: Sperrig-lange, nasskalte Winter wie den gerade vergangenen gab es früher zuhauf.

Um langsam zum Thema Wein zu kommen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf kulinarische Frühlingsgenüsse. Natürlich brachten wir als Kinder ersten Schnittlauch, Bärlauch, Frühlingssalat, Spargel und Rhabarber gerne in die Küche, weil wir das Wintergemüse und eingemachtes Obst leid waren. Dann erfreuten uns Jahre später im Frühling die ersten Weine des neuen Jahrgangs: frisch, flirrend duftig, leicht und schwebend wie ein warmes Lüftchen.

Kein Wunder, dass auch heute noch der eine oder andere Winzer unsere Frühlingslust zum Anlass für besondere Weine nimmt. Es genügt ja angeblich nicht mehr – so sagen uns Marketingexperten –, einen guten Wein abzufüllen. Es muss eine Geschichte dazu her, mindestens aber ein Anlass. Wie der Frühling eben. So ein Frühlingswein soll leicht, luftig, unkompliziert sein: Sonne, Sonne, bunte Blütenpracht und Fliederduft.

Die passende Cuvée erwischt

Das Weingut Naegele in Hambach hat nun die passende Cuvée dazu erwischt. 80 Prozent Müller-Thurgau, der ja seinen Reiz am ehesten als junger, gerade von der Hefe befreiter Wein entwickelt, wird mit 20 Prozent Sauvignon-Blanc ergänzt. Genial: Der frischgrüne Duft des Sauvignon bestimmt nicht zu aufdringlich das Aroma, sondern touchiert nur ganz leicht die Nase – wie ein Frühlingslüftchen eben, das an jungem Grün der Gärten, an Osterglocken, Schlehen und Forsythien vorbeigeweht ist. Und schon schenken wir uns ein Gläschen ein und nehmen es mit zu einem kleinen Gartenrundgang. Der Wein ist ein unkomplizierter Begleiter zu (leichten) Frühlingsgerichten und schmeckt auch im Sommer noch.

Der Wein

2025 „Frühlingsbote“, Preis: 6,90 Euro, Weingut Naegele, Neustadt-Hambach, Telefon 06321/2880.

Der Autor

Jürgen Mathäß ist Weinjournalist und Seminarleiter, er war Chefredakteur verschiedener Weinzeitschriften und ist Experte für Pfälzer Weine sowie für die Weine der iberischen Halbinsel und Südamerikas. Seit 2007 schreibt er alle zwei Wochen den „Weintipp“ für die RHEINPFALZ am SONNTAG. Er lebt in Landau-Arzheim. Hier geht’s zu seinen früheren Weintipps.