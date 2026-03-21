Der Weintipp Müller-Thurgau und Sauvignon Blanc, genial kombiniert
Nicht nur Eduard Mörike hat nach langen, kalten Wintermonaten den Frühling poetisch herbeigesehnt. Als Pennäler schrieben wir Gedichte auf. Ein halbes Dutzend davon befassten sich mit den „durch des Frühlings holden, belebenden Blick“ vom Eise befreiten Bächen (Goethe) und Ähnlichem. Kein Wunder: Sperrig-lange, nasskalte Winter wie den gerade vergangenen gab es früher zuhauf.
Um langsam zum Thema Wein zu kommen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf kulinarische Frühlingsgenüsse. Natürlich brachten wir als Kinder ersten Schnittlauch, Bärlauch, Frühlingssalat, Spargel und Rhabarber gerne in die Küche, weil wir das Wintergemüse und eingemachtes Obst leid waren. Dann erfreuten uns Jahre später im Frühling die ersten Weine des neuen Jahrgangs: frisch, flirrend duftig, leicht und schwebend wie ein warmes Lüftchen.
Kein Wunder, dass auch heute noch der eine oder andere Winzer unsere Frühlingslust zum Anlass für besondere Weine nimmt. Es genügt ja angeblich nicht mehr – so sagen uns Marketingexperten –, einen guten Wein abzufüllen. Es muss eine Geschichte dazu her, mindestens aber ein Anlass. Wie der Frühling eben. So ein Frühlingswein soll leicht, luftig, unkompliziert sein: Sonne, Sonne, bunte Blütenpracht und Fliederduft.
Die passende Cuvée erwischt
Das Weingut Naegele in Hambach hat nun die passende Cuvée dazu erwischt. 80 Prozent Müller-Thurgau, der ja seinen Reiz am ehesten als junger, gerade von der Hefe befreiter Wein entwickelt, wird mit 20 Prozent Sauvignon-Blanc ergänzt. Genial: Der frischgrüne Duft des Sauvignon bestimmt nicht zu aufdringlich das Aroma, sondern touchiert nur ganz leicht die Nase – wie ein Frühlingslüftchen eben, das an jungem Grün der Gärten, an Osterglocken, Schlehen und Forsythien vorbeigeweht ist. Und schon schenken wir uns ein Gläschen ein und nehmen es mit zu einem kleinen Gartenrundgang. Der Wein ist ein unkomplizierter Begleiter zu (leichten) Frühlingsgerichten und schmeckt auch im Sommer noch.
Der Wein
2025 „Frühlingsbote“, Preis: 6,90 Euro, Weingut Naegele, Neustadt-Hambach, Telefon 06321/2880.
Der Autor
Jürgen Mathäß ist Weinjournalist und Seminarleiter, er war Chefredakteur verschiedener Weinzeitschriften und ist Experte für Pfälzer Weine sowie für die Weine der iberischen Halbinsel und Südamerikas. Seit 2007 schreibt er alle zwei Wochen den „Weintipp“ für die RHEINPFALZ am SONNTAG. Er lebt in Landau-Arzheim. Hier geht’s zu seinen früheren Weintipps.
Dürfen wir nachschenken?
Was sind die Trends der Weinszene? Welche Neuigkeiten gibt es von den Weingütern in der Region? Was ist Naturwein? Wie arbeitet ein Kellermeister? Und wo stehen Weinautomaten in der Pfalz? In unserem kostenlosen Newsletter „Entkorkt" liefern wir alle zwei Wochen Weinwissen für Pfälzer Weinliebhaber.
Wer nicht lesen will, kann hören: Sie wollten schon immer wissen, wie man die vielen Flaschen Wein, die man zu Hause hat, am besten lagert? Oder welche Unterschiede es zwischen verschiedenen Rebsorten gibt? Dann sind Sie hier genau richtig: In unserem kostenlosen Podcast "Wissensdurst" löchern Vanessa Betz und Rebecca Singer die Weinexpertin Janina Huber mit Fragen rund um das Thema Wein.