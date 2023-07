Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Während England mit den Auswirkungen des Brexit kämpft, entsteht in London ein Wohlfühlstadtteil für Besserverdiener. Der Wandel in Canary Wharf ist aber noch nicht zu Ende. Von Susanne Hamann

Fußgänger warten an einer Ampel, bis der Bus der Linie 135 in Richtung Old Street gemächlich um die Ecke tuckert. Die typisch roten Doppeldecker wirken in dieser Ecke von London seltsam