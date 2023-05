Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wir haben die Leserinnen und Leser gebeten, uns Bilder ihrer Lieblingsbänke in der Pfalz zu schicken. Gesucht haben wir Ruhebänke mit toller Aussicht. Heute zeigen wir eine Auswahl der schönsten Fotos und Orte. Zum Staunen und Selbstentdecken.

Die Idee war uns gekommen, als Mitte April einige in die falsche Blickrichtung montierte Ruhebänke am Rheinufer in Mainz-Laubenheim für Aufsehen gesorgt hatten. Wer sich dort niederließ,