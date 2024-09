Wohnraum ist gesucht. Dabei gibt es viel Leerstand. Nachhaltige Nutzung sieht anders aus.

Die Diskussion um fehlenden Wohnraum führt bei uns auf dem Dorf zu Kopfschütteln. Denn man kennt Baulücken und weiß, welche Häuser und Wohnungen im Ort lange leer stehen. Gleichzeitig werden Neubaugebiete erschlossen und damit Flächen der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Die Stadt Landau macht vor, wie ein Verbot der Zweckentfremdung für mehr Wohnraum sorgen kann. Das verbietet es Hausbesitzern, Wohnungen länger als sechs Monate leer stehen zu lassen. Wer das trotzdem will, braucht eine Genehmigung – oder zahlt Strafe. Kritiker meinen, dies sei ein starker Eingriff in das Eigentum. Befürworter argumentieren, eine Nutzung, zumal die dem Eigentümer Geld bringe, sei für die Gesellschaft vorrangig. In Kleinstädten können wir pro 50 Einwohner von einer leer stehenden Wohnung ausgehen. Das Potenzial ist groß. Auch für eine Auskunftspflicht der Eigentümer. Dann könnte ein Leerstandskataster erstellt werden.