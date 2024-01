Ressourcen schonen ist wichtig. Was etwa in Mikroelektronik steckt, sorgt im Kongo für Konflikte.

Coltan ist ein Mineralgemisch, aus dem das Metall Tantal gewonnen wird. Tantal ist sehr begehrt und steckt heute in jeder Form von Mikroelektronik. Im Regenwald der Demokratischen Republik Kongo werden 80 Prozent der weltweiten Vorkommen vermutet. Und das bringt viele Probleme mit sich. Durch Abholzung entstehen freiliegende Gesteinsschichten, die auswaschen. Dort kann nichts mehr wachsen. Darüber hinaus entstehen bei der Förderung gefährliche Schwefelsäuren. Coltan wird zudem international als „Konfliktmineral“ eingestuft. Das sind Bodenschätze, die in Konflikt- und Hochrisikogebieten gefördert werden. Steigende Preise entfachen den Kampf um Abbaugebiete immer wieder. Viele Minen sind illegal, Kinderarbeit und Verbrechen an der Tagesordnung. Unternehmen versuchen inzwischen, über Zertifizierung und Überwachung nur noch „saubere“ Rohstoffe aus legalen Minen zu beziehen. Da die weltweite Recycling-Rate für Tantal nur bei 50 Prozent liegt, sind auch wir Verbraucher gefragt. Nutzen Sie Ihre Elektrogeräte möglichst lange. So können Sie den Ressourcenbedarf reduzieren.