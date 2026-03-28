Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG hat heftig Buchstaben durchgeschüttelt .

Was steht über die Feiertage vielerorts in der Pfalz wieder an? (Bitte die Buchstaben vertauschen, um die Lösung zu finden!)

a) Ernsthafteres Entdecken

b) Seriöseres Sichten

c) RedlicheresRundumschauen

Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 2. April an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.

Lösung der jüngsten Frage

c) Im Kreis Kaiserslautern verkehrte bis 1972 die Bachbahn. Die Gewinner: Beate Kindel (Heßheim), Peter Matulla (Clausen), Jürgen Michel (Ludwigshafen).

