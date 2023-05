Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Batterieantriebe, die in die Luft gehen, gibt es schon. Mittlere Strecken gehen nur mit Wasserstoff. Und bis zur klimaneutralen Fernreise ist der Weg noch weit.

In drei Jahren soll in Norwegen das erste elektrische Passagierflugzeug den Linienbetrieb aufnehmen. Bis 2040 will das Land alle Kurzstrecken auf Batterie umstellen. Dafür hat sich die Regional-Fluggesellschaft