Kleidung mieten statt kaufen ist voll im Trend, macht die Modebranche aber nicht nachhaltiger.

Kleider für besondere Anlässe sind meistens teuer. Und man trägt sie nur einmal. Wie gut, dass man solche Kleidung mieten kann. Aber auch das Mieten von Alltagskleidung ist gerade im Trend. Es soll helfen, die Lebensdauer von Kleidung zu verlängern und Textilabfälle zu reduzieren. Die Idee klingt richtig: Kleidung mieten ist klimafreundlicher, als sie zu kaufen. Aber Vorsicht: Das Verpacken, der Transport sowie die chemische Reinigung nach jedem Vermieten lassen die Klimabilanz ins Negative kippen. Tatsächlich attestiert eine Studie in der finnischen Fachzeitschrift Environmental Research Letters dem Vermieten von Kleidung einen größeren ökologischen Fußabdruck als dem Wiederverkauf samt Recycling. Die Modebranche kann nur nachhaltiger werden, wenn wir weniger Kleidung brauchen. Ich erinnere mich an einen Kollegen, der hervorragend gekleidet ins Büro kam. Anzug, tolle Brille, einzigartige Aktentasche, teures Schuhwerk – aber von allem nur eins. Von ihm habe ich mitgenommen, dass man nicht viel braucht, aber das, was man täglich nutzt, lange halten kann.