Es war eine lange Reise für Luisa Neubauer, aber nach einer knappen Woche war sie am Ziel, im ägyptischen Badeort Scharm el Scheich, wo am Montag die Weltklimakonferenz begann. Viele Staats- und Regierungschefs redeten in voll klimatisierten Räumen über Klimaschutz, auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war gekommen. Anders als die Politiker haben die Aktivisten von „Fridays for Future“ den größten Teil der Strecke auf die ferne Sinai-Halbinsel mit Bus und Bahn bewältigt: von Berlin über Warschau, Budapest, Belgrad und Sofia bis nach Istanbul. Fünf Tage hat das gedauert.

Endlich angekommen, redete Neubauer Klartext. Dem Kanzler warf sie Doppelzüngigkeit in der Klima- und Energiepolitik vor. Scholz bestätige zwar rhetorisch die deutschen Klimaschutzziele, praktisch aber setze er auf klimaschädliche Energieträger wie Öl, Gas und Kohle. „Die Taten und die Worte von Olaf Scholz stehen sich praktisch gegenüber.“

Neubauer kritisierte, dass Scholz in Scharm el Scheich davon gesprochen habe, keinen „fossilen Backlash“ (das englische Wort bedeutet Rückschlag) zu wollen. Gleichzeitig unterstütze Deutschland ein neues Projekt, um im Senegal ein Gasfeld zu erschließen. Dies sei ein „katastrophales Signal“ auf einer Konferenz, die sich doch hin zu erneuerbaren Energien bewegen müsse.

Die junge Deutsche war Mitglied einer internationalen Delegation der Unicef, die für die Rechte von Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Ländern und Kontinenten einstand. Sie zeigten ihre Handflächen, auf denen „No Gas“ und „No Oil“ geschrieben war. Die Absicht laut Neubauer: Der Druck auf die Regierungen geht nicht weg, auch wenn man die Klimakonferenz weit weg verlegt.