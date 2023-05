Nichts zu holen gab es für das Oberligateam des 1. FC Kaiserslautern beim Tabellenführer der Aufstiegsrunde TSV Schott Mainz. 1:4 (0:3) unterlag die U21 des FCK. Und am Ende gab es eine bittere Erkenntnis.

Der 1. FCK II hatte sich einiges vorgenommen: Er wollte gegen einen potenziellen Regionalligisten zeigen, dass er mithalten kann. Doch am Ende musste Kaiserslauterns Trainer Benny Früh eingestehen: „Dafür sind wir einfach zu schlecht.“ Das zeigte sich an den Fehlern, die passierten, an den Gegentoren, die fielen und die genauso fielen, wie das Trainerteam es prophezeit und im Vorfeld aufgezeigt hatte.

Der erste Eckball der Mainzer führte gleich zum ersten Treffer: Der Ball landete auf dem Kopf von Linus Wimmer und im Tor (8.). Das junge Team des FCK tat sich im Angriff schwer. Phinees Bonianga konnte sich nicht durchsetzen, hatte den Ball auf dem falschen Fuß oder schoss vorbei, Angelos Stavridis saß bei den Profis auf der Bank.

Die Lauterer wirkten verunsichert, hatten bei waghalsigen Abwehraktionen Glück, und die Mainzer schlugen wieder eiskalt zu: Silas Schwarz legte den Ball zurück auf Pierre Merkel, der zum 2:0 traf (34.). Kurz vor dem Pausenpfiff vollstreckte Schwarz dann selbst mit einem satten Schuss im Sechzehner zum 3:0.

Trainer Früh versuchte sein Team in der Kabine zu motivieren und forderte es auf „so zu spielen, als stünde es 0:0“. Irgend etwas davon kam offensichtlich an: Lennart Thum traf nach Pass von Marius Bauer zum 3:1 (68.), und plötzlich war der FCK wieder am Drücker. Doch zehn Minuten später folgte der endgültige Niederschlag: Christian Hahn vom TSV bediente Schwarz, der erneut jubeln konnte, während bei der U21 die Köpfe tief hingen.

Die Anhänger der Mainzer feierten. Ihr Team grüßt jetzt mit 64 Punkten von der Tabellenspitze, hat damit vier Punkte Vorsprung vor der TuS Koblenz, die ein Spiel weniger hat und am Mittwoch (18 Uhr) zu Gast beim FCK II im Fritz-Walter-Stadion ist.

TuS Mechtersheim hätte an diesem Spieltag mit einem Sieg an der U21 des FCK vorbeiziehen können, die mit 48 Punkten weiter auf dem sechsten Platz festhängt. Aber ein Schicksalsschlag verbindet die Lauterer mit den Mechtersheimern: Auch der TuS hat 1:4 verloren, beim FC Blau-Weiß Karbach. Nach dem Gegentreffer durch Leon Wilki (8.) glich Mechtersheims Felix Perplies aus (24.), doch Karbach war noch dreimal erfolgreich.