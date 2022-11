Am Sonntag kommender Woche hat er Geburtstag, einen runden sogar, den Achtzigsten, und US-Präsident Joe Biden hat allen Grund zu feiern. Das angekündigte Debakel bei den „Midterms“, den Zwischenwahlen zur Mitte der präsidentiellen Amtszeit, ist für Bidens Demokraten ausgeblieben; okay, im Repräsentantenhaus wurde die Partei ein wenig gerupft, aber das ist bei „Midterms“ üblich, und im Senat, der zweiten und wichtigeren Kammer des US-Parlaments, kann es sein, dass die Präsidenten-Gefolgsleute eine knappe Mehrheit behalten.

Wieder einmal hat sich gezeigt, dass das Schöne an der Demokratie ihre Unberechenbarkeit ist. So viele Kommentatoren hatten schon den Abgesang auf Biden ausformuliert, doch jetzt ist „Sleepy Joe“ hellwach. Anfang kommenden Jahres will der Bald-Achtzigjährige bekannt geben, ob er 2024 die Wiederwahl anstrebt. Zweifel daran bleiben: Am Ende einer zweiten Amtszeit wäre Biden 86.

Ziemlich alt sieht schon jetzt sein Vorgänger Donald Trump aus. Auch er ist nicht mehr der Jüngste, 76 Jahre hat er bereits auf dem Buckel. Und: Das Zugpferd der Republikaner lahmt ein wenig. Einige Anhänger, die er unterstützte, fielen bei den „Midterms“ glatt durch. Ganz anders ein junger Republikaner, der als Gouverneurskandidat den immer umkämpften Sonnenstaat Florida im Triumphzug nahm. Ron DeSantis ist ein Hardliner wie Trump, aber ohne die Skandale des Golfspielers von Mar-a-Lago. Wo der Alte disziplinlos ist, agiert der Junge durchdacht; wo Trump Chaos stiftet, handelt DeSantis smart. Und: Der Sonnyboy aus Jacksonville ist gerade mal 44 Jahre alt. Doch kein Duell der Greise? Vielleicht hat die Demokratie ja weitere Überraschungen parat.