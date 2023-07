Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Karthago verfügt über eine reiche und blutige Geschichte und viele Zeugnisse antiker Kultur. Jetzt bekommt die Ausgrabungsstätte in Tunesien ein neues Museum – gebaut wird es von deutschen Architekten. Von Nicole Golombek

Liebesdramen und Märtyrertode. Krieg, Gemetzel, Wiederaufbau, wieder Zerstörung. All das trug sich zu in Karthago, an der Meerenge der afrikanischen Mittelmeerküste gelegen. Die Stadt