Hannover 96 hat nicht den besten Tag, siegt aber dennoch 3:1 beim Karlsruher SC. Die emotionalsten Momente ereignen sich erst in der Nachspielzeit. Daisuke Yokota glänzt.

Wer Hannover 96 in dieser Zweitliga-Saison spielen sieht, muss bisweilen den Eindruck gewinnen, dass der von den Niedersachsen praktizierte Stil zwar schön anzusehen und für einen Gegner mühsam zu verteidigen ist, Aufwand und Ertrag aber doch recht häufig in einem Missverhältnis stehen. Am Samstagnachmittag war das nicht der Fall, denn es war mit der Elf von Cheftrainer Christian Titz das effizientere Team, das die Partie beim Karlsruher SC mit 3:1 gewann und sich damit zumindest bis in die Abendstunden auf Relegationsplatz drei nach vorne schob. Den 16. Sieg der Spielzeit zementierte der ehemalige Kaiserslauterer Profi Daisuke Yokota, der in der siebten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter verwandelte.

„Unfair, aber Teil des Spiels“

Die Momente rund um diesen Strafstoß waren mit die aufwühlendsten des gesamten Nachmittags. Grund eins: das Zustandekommen. Hannovers Husseyn Chakroun drang in den Strafraum ein, legte sich den Ball zu weit vor und fiel über den Arm des Karlsruher Schlussmannes Hans-Christian Bernat. Referee Konrad Oldhafer zeigte nach Ansicht der TV-Bilder auf den Kreidepunkt, womit Bernat im Nachgang haderte. Der Ball sei im Grunde schon im Aus gewesen, Chakroun habe mit dem Fuß nur noch den Kontakt gesucht. „Das ist ein Stück weit unfair, aber halt Teil des Spiels“, sagte Bernat, „für uns Torhüter wird es immer schwieriger.“ Damit nicht genug: Bernat hielt den folgenden, erschreckend schwachen und obendrein unplatzierten Schuss von Thordarson, stand vor der Parade aber nicht auf, sondern vor der Linie. Folgerichtig wurde der Elfmeter wiederholt. Yokota übernahm nun die Verantwortung und verlud Bernat.

Entscheidend war dies aufgrund der noch verbliebenen Spielzeit nicht mehr. Nach dem 0:1 in der 18. Minute, das Christopher Bundu mit der ersten und lange auch einzigen Chance des Gastes erzielte, dem Ausgleich durch Fabian Schleusener (44.) und dem 1:2 durch Kolja Oudenne (82.) steuerte Hannover stringent auf den Auswärtserfolg zu. Der zweite Treffer, eingeleitet durch den eingewechselten Yokota, markierte den Unterschied zwischen beiden Formationen, wie der Karlsruher Trainer Christian Eichner fand: „Um große Mannschaften zu schlagen, musst du fehlerfrei bleiben. Die Situation muss vorher zweimal geklärt oder beendet werden. Der Gegner war uns da einfach voraus.“ Yokotas Zuspiel nahm Oudenne auf, tunnelte mit etwas Glück Verteidiger Kobald und schob den Ball aus neun Metern ein.

Austiegsrennen strapaziert die Nerven

Der Video Assistant Referee wurde an diesem Nachmittag noch zwei weitere Male bemüht. Ein vermeintliches Foulspiel im Strafraum am Karlsruher Kapitän Marvin Wanitzek wurde nicht als solches gewertet, ein klarer, durch Marcel Franke verursachter Handelfmeter zu Hannoveraner Gunsten zurückgenommen, da zuvor eine Abseitsposition vorgelegen hatte. Beide Trainer waren sich einig, dass die Entscheidungen zu Recht so getroffen wurden.

Je weniger Spiele zu absolvieren sind, desto mehr werden im Aufstiegsrennen die Nerven strapaziert. Was zählt, sind allein die Punkte. „Wir hatten heute nicht den allerbesten Tag“, konstatierte Hannovers Trainer Christian Titz, „trotzdem haben wir eines gehabt: den unbedingten Willen, die Mentalität, das Spiel für uns zu entscheiden.“ So konnte der KSC sich für die durchaus zutreffende Einschätzung seines Kapitäns Marvin Wanitzek auch wenig kaufen: „Ich glaube nicht, dass wir heute die zwei Tore schlechtere Mannschaft waren. Ich glaube auch nicht, dass wir ein Tor schlechter waren.“

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