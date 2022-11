Es gibt da immer eine Kollegin oder einen Kollegen, die oder der über das Kantinenessen lästert. In der Bundesregierung ist das Gesundheitsminister Karl Lauterbach. „Ich esse ja vegetarisch und salzlos, und da gibt es für mich halt nichts“, sagte der SPD-Politiker nun über die Kantine des Bundesgesundheitsministeriums. Das sei ihm besonders aufgefallen. „Ich habe dort oft den Eindruck gehabt, als ob der Kantinenbetreiber aus München käme. Weil Weißwürste, Senftöpfe und dergleichen, das hat mich nicht angesprochen.“ So merkt Herr Lauterbach immerhin auch mal, das einem nicht alles schmecken muss, was im Gesundheitsministerium fabriziert wird.