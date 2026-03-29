Das satirische Spottlicht der RHEINPFALZ am SONNTAG widmet sich der jüngsten Äußerung des Bundespräsidenten.

Frank-Walter Steinmeier, bekannt als Parteifreund, der 2008 Kurt Becks Rücktritt als SPD-Vorsitzender vorantrieb, um selbst (erfolglos) Kanzlerkandidat werden zu können, Steinmeier jedenfalls, Konvertit in Russlandfragen seit irgendwann viel zu spät im Jahr 2022, Steinmeier also hat nun den Krieg Israels und der USA gegen den Iran als völkerrechtswidrig bezeichnet. Das wäre nicht weiter bedeutsam, wäre Steinmeier nicht 2021 auch noch Erfinder der Selbstnominierung für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident gewesen (erfolgreich) und wäre er damit nicht bis heute höchster Repräsentant eines Landes, dessen Regierung sich nicht zu Kritik am Fürsten der Finsternis im Weißen Haus durchringen kann. Womit sich die brisante Frage stellt: Hat Frank-Walter Steinmeier etwa mal was richtig gemacht?