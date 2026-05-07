Was Künstliche Intelligenz verspricht, fasziniert uns. Wir hoffen auf eine glänzende Zukunft. Doch worauf vertrauen wir da? Fragen an die Ethik-Professorin Judith Simon.

Frau Professor Simon, die US-Firma Anthropic hat die KI „Claude Mythos“ entwickelt und warnt nun, das Programm sei so leistungsfähig im Aufspüren von Sicherheitslücken, dass es als Waffe missbraucht werden könnte und nicht in die falschen Hände gelangen dürfe. Was haben wir von solchen Warnungen zu halten? Ist das PR? Anthropic punktet ja damit bei Verbrauchern als „guter“ KI-Anbieter.

Vor Risiken und Nebenwirkungen dieser Technologien wird schon lange gewarnt, in der Wissenschaft, aber auch in Unternehmen selbst. Wenn Tech-Unternehmen dies ernst genommen hätten, wären die Technologien nicht so entwickelt worden. Stattdessen wurde Kritik ignoriert und Kritiker im Haus wurden rausgeworfen. Daher ist die Kritik gerade seitens derer, die die Technologien selbst entwickeln, ein bisschen wohlfeil. Schon seitdem die Sprachmodelle auf den Markt kamen, gab es diverse Moratoriumsvorschläge, bei denen neben Tech-Akteuren viele ernsthafte Wissenschaftler vor den Folgen generativer KI gewarnt haben. Jetzt hat man den Eindruck, dass vor allem die Unternehmen warnen und damit einen Hype um ihre Produkte befeuern wollen. Das stimmt sicher auch, allerdings sind viele Gefahren real.

Judith Simon, Ethik-Professorin und stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Foto: Thiel/Deutscher Ethikrat

Warnen vor der Technologie, die man selbst entwickelt hat: Das erinnert an Robert Oppenheimer, den „Vater“ der Atombombe. Gibt es da Parallelen?

Ich tue mir bei solchen Vergleichen ein bisschen schwer. Aber: Wer Technologien entwickelt und auf den Markt wirft, der hat auch eine Verantwortung, über seinen Tellerrand hinauszuschauen. Und bitte vorher, bevor er etwas auf den Markt bringt.

Spiegelt das nicht unser ambivalentes Verhältnis zu KI wider? Einerseits vertrauen Menschen Chatbots intimste Probleme an. Andererseits fürchten sie, KI werde zur unkontrollierbaren Macht. Wie passt das zusammen?

Man muss sich klarmachen, dass insbesondere diese Sprachmodelle etwas simulieren können, was vorher nur Menschen konnten, nämlich Sprache. Und Sprache und Text, aber auch Bilder, sind etwas unglaublich Wirkmächtiges. Die meisten Dinge, die wir tun, haben irgendwas mit Sprache oder Bildern zu tun. Und deswegen ist ein System, was das kann, ein total mächtiges und erklärt beide Aspekte dieser Medaille. Die starke Nutzung der Technologien, weil sie so breit einsetzbar sind, und das übermäßige Vertrauen und die Zuschreibung von Fähigkeiten, die diese Systeme gar nicht haben. Gerade bei Sprachmodellen lassen wir uns durch die Qualität der Sprachform dazu verleiten, zu glauben, dass die Antworten der Chatbots korrekt sind. In zwischenmenschlichen Beziehungen nehmen wir ja oft an, dass eine Person recht hat, wenn sie klug klingt. Diese Zuschreibung übertragen wir auf Maschinen. Wir setzen dann viel Vertrauen in diese Technologie.

Wie weit können wir KI vertrauen?

Generative KI im Allgemeinen, also Sprachmodelle und Bildgeneratoren, verursachen vier Formen der Täuschung. Erstens kann ich darüber getäuscht werden, ob ich mit einem Menschen oder einer Maschine interagiere. Chatbots sind mittlerweile sprachlich so gut, dass man es nicht unbedingt unterscheiden kann.

Die zweite Form der Täuschung ist eng daran gekoppelt: Wenn Chatbots sprachlich mit uns interagieren, schreiben wir ihnen auch Verständnis, Empathie oder gar Bewusstsein zu. Dabei sind Chatbots wahrscheinlichkeitstheoretische Maschinen, die Muster in Sprache erkennen und diese reproduzieren. Die dritte Täuschung ist die über Inhalte: Sind Bilder echt oder KI-generiert? Das kennt man unter dem Begriff Deep Fakes. Hier entsteht das Problem, dass man nicht mehr weiß, wem und welchen Informationen man vertrauen kann.

Die vierte Täuschung hängt damit zusammen, dass die Grenze zwischen Informationssuche und -produktion verschwimmt. Chatbots werden vielfach zur Recherche verwendet. Allerdings funktionieren Chatbots und Suchmaschinen unterschiedlich. Wenn Sie bei einer Suchmaschine etwas eingeben, finden Sie Links von Materialien im Internet, die existierten, bevor Sie die gesucht haben. Wenn Sie einen Chatbot fragen, dann generiert der neue Materialien, die zwar auf bestehenden basieren, aber er packt die auf irgendeine Weise zusammen. Und das ist vom Prozess her etwas Unterschiedliches. Es kann korrekt sein, aber ich weiß nicht, wie das zusammengewürfelt wurde.

Sie haben aber auch gewarnt davor, dass wir Vorteile einer Technologie nicht nutzen, weil wir ihr zu sehr misstrauen. Wo ist da die Grenze ?

Man sollte hier zwischen KI im Allgemeinen und generativer KI, also insbesondere den Chatbots und Bildgeneratoren, unterscheiden. Gegenüber generativer KI bin ich sehr kritisch, da ich in der Gesamtschau hier mehr Nachteile als Nutzen sehe. Ich arbeite an der Uni. Eine meiner Aufgaben ist, sicherzustellen, dass Studierende gebildet werden, Kompetenzen und Fähigkeiten erwerben. Jetzt gibt es aber durch Sprachmodelle eine Abkürzung: Sie können Lesen, Schreiben, Programmieren an die KI delegieren. Und dann stellt sich die Frage, wie sichergestellt wird, dass diese Fähigkeiten, die auch Übung brauchen, noch erworben werden. Und welche Fähigkeiten brauchen wir überhaupt noch? Auf der anderen Seite sehe ich als Wissenschaftlerin, dass das wissenschaftliche System zum Erliegen gekommen ist durch die schiere Anzahl von KI-generierten Papers. Menschliche Kontrolle ist in dieser Überprüfung völlig überlastet.

Gute KI, schlechte KI? Foto: Imago / Ikon Images

Und wo kann der Nutzen überwiegen?

KI im weiteren Sinne ist im Grunde Mustererkennung: Mittels Statistik sucht man nach Mustern in Daten, um zu klassifizieren, Prognosen zu erstellen und Entscheidungen zu unterstützen. Sind die Daten gut, ist das eine tolle Sache und kann Menschen unterstützen, evidenz-basiert bessere Entscheidungen zu treffen.

Die agentische KI, die als Trend gilt, geht noch weiter: Eigenständig handelnde KI-Agenten sollen uns zunehmend Entscheidungen abnehmen. Wer übernimmt da Verantwortung?

Agentensysteme in der KI-Forschung gibt es schon lange. Die waren aber lange regelbasiert. Was jetzt passiert, ist die Verknüpfung zwischen wahrscheinlichkeitstheoretischen datenbasierten Sprachmodellen und der Möglichkeit, autonom zu handeln. Zum Beispiel eine Reise buchen. Ich werde weiter verantwortlich sein, etwa, wenn ich damit einkaufe. Wenn das gut funktioniert, kann das hilfreich sein, indem ich etwa die Kaufentscheidung zum billigsten Zeitpunkt auslösen lasse. Aber was passiert, wenn es häufiger schiefgeht? Man muss sich vergegenwärtigen, dass die Systeme wahrscheinlichkeitstheoretisch funktionieren und so komplex sind, dass Fehler nicht gut vorhersehbar und sehr unsystematisch sein können. Es bleibt also abzuwarten, wie stark die sich durchsetzen. Das wird auch damit zusammenhängen, welche Fehler passieren und wie mit ihnen umgegangen wird.

Aber die Entwicklung verläuft sehr schnell. Besteht da nicht die Gefahr, dass uns das sehr unter Druck setzt, diese Technologie zu nutzen?

Absolut. So geht es allen. Der einzige Grund, warum ich mich generativer KI verweigern kann, was ich im Moment tue, besteht darin, dass ich verbeamtete Professorin bin und nicht rausgeworfen werden kann, wenn ich nicht genug Papers im Jahr produziere. Aber wenn die Erwartung wächst, dass alle effizienter arbeiten, weil sie die Technologien verwenden, dann ist es extrem hart zu sagen, ich schreibe meine wissenschaftlichen Texte noch anders. Denn dann bin ich langsamer. Wenn wir im Wettbewerb stehen, sind wir de facto gezwungen, das zu verwenden. Dann müssen wir uns nicht wundern, dass alle Sprachmodelle verwenden, um mehr und schneller Texte zu produzieren und das System der wissenschaftlichen Qualitätskontrolle kollabiert.

Sie verwenden keine generative KI. Sind Sie damit allein in Ihrem Umfeld?

Nein. Ich habe noch Kollegen, aber das ist nicht die Mehrheit. Mir fällt es auch zunehmend schwer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kluge Ratschläge zu geben, denn die sind noch im Wettbewerb um feste Stellen.

Der Ethikrat hat sich intensiv mit Chancen und Risiken von KI beschäftigt und 2023 eine umfassende Stellungnahme veröffentlicht. Darin heißt es, dass wir Neues lernen, aber auch Fähigkeiten verlernen können, indem wir zunehmend delegieren an Maschinen. Sind wir da in Gefahr?

Das ist die Frage: Was macht das mit menschlichen Fähigkeiten? Wie wirkt das auf unsere Kompetenzen, unsere Handlungsmöglichkeiten? Damals ging es vor allem um KI-Systeme zur Entscheidungsunterstützung, etwa Tools in der Medizin, die diagnostische Kompetenz von Ärzten beeinflussen könnten. Wir waren mit unseren Analysen gerade fertig, als ChatGPT auf den Markt kam. Diese Fragen stellen sich noch fundamentaler, wenn wir uns mit generativer KI beschäftigen und alle kognitiven Tätigkeiten wie Lesen und Schreiben an Maschinen delegieren können. Natürlich, Rechnen haben wir delegiert an Taschenrechner. Aber Sprache ist wirkmächtiger für unseren Alltag. Deswegen stellt sich die Frage grundlegend für Bildung: Welche Kompetenzen wollen wir erhalten und wie stellen wir deren Erwerb unter der Bedingung generativer KI sicher?

Beschäftigt hat sich der Ethikrat auch mit Autonomie und Privatsphäre. Weil zunehmend vermessen und bewertet werde, bestehe die Gefahr, dass die Gesellschaft sich entsolidarisiere. Wenn etwa Datensammlungen dazu führten, dass wir in Wohlverhalten oder Nicht-Wohlverhalten eingestuft werden. Wie sehen Sie das heute?

Wir hinterlassen vielfach Datenspuren, mit Handys, Kreditkarten und mehr. Die Ökonomie digitaler Dienste besteht grundlegend auf dieser Form der Datensammlung und Analyse, und viele wären sicher sehr beunruhigt, wenn sie wüssten, wie viel man über sie weiß, wenn man ihre Daten in Bezug setzt zu jenen anderer Nutzer, um Muster zu erkennen. Jetzt kommt hinzu, dass Chatbots uns wie Freunde adressieren und ich angeregt werde, noch intimere Details zu teilen. Durch Sprachfähigkeit und Simulation von Verständnis werden Chatbots nicht nur zur Stilberatung, sondern auch zur Beziehungsberatung oder als Ersatztherapeut verwendet. Das bringt noch größere Probleme in Bezug auf Sicherheit und Autonomie, aber auch für die persönliche Entwicklung und soziale Beziehungen.

Auswüchse gibt es längst. In den USA ließ sich etwa nachverfolgen, wie ein Chatbot einen Jungen darin bestätigt hat, sich umzubringen. Modelle sollen zwar verbessert worden sein. Aber bestehen Gefahren nicht weiter?

Hersteller arbeiten teilweise daran, diese Gefahren zu reduzieren. Aber das Problem sind die zugrunde liegenden Geschäftsmodelle. Je mehr Datenspuren wir hinterlassen, umso besser. Daher wird man von Chatbots oft so umschmeichelt. Die Optimierungslogik ist: Behandle den Nutzer so, dass er möglichst viel Zeit mit dir verbringt und viele Daten und Informationen preisgibt. Wie bei Social Media. Ähnlicher Content wird da eingespielt – was Leute im Boot hält.

Also steuern uns Algorithmen längst. Was können wir tun, damit wir nicht die Kontrolle verlieren?

Die größte Verantwortung, Dinge zu verbessern, haben die Plattformen. Das werden die aber nicht freiwillig tun. Das hat zur Folge, dass man regulieren muss, dass bestimmte Features verboten werden. Der Digital Services Act der EU hat ja Hebel drin, dass süchtig machende Funktionen bei Social Media abgestellt werden. Genauso könnte man diese Personalisierung und Vermenschlichung von Chatbots als Problem einstufen. Dazu bräuchte es eine harte Regulierung, die auch gegenüber den Plattformen durchgesetzt wird. Vermutlich bräuchte es auch einen Bewusstseinswandel bei Nutzern. Die müssen sich überlegen, wofür sie Technologien verwenden.

Müssen wir uns besser informieren?

Das Thema ist schon sehr präsent. Man kam nirgends darum herum, generative KI einzubauen. Auch in Schulen und Hochschulen. Ein Stück weit verstehe ich das, weil die Logik war: Die Leute verwenden es ohnehin, dann sollte man besser schauen, dass sie es sinnvoll verwenden. Nur ist man teilweise übers Ziel hinaus geschossen mit der Idee, man müsste das dringend überall einbauen. Im Grunde genommen sind viele Probleme, über die wir reden, nicht rein technischer Natur. Sondern die Technik trifft auf ein Umfeld, in dem es um Wettbewerb, ökonomischen Druck, Effizienzsteigerung geht. Diese Mischung ist ziemlich toxisch und führt zu Nebenwirkungen, die wir sehen.

Und was hilft uns?

Wir müssen auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Im Großen geht es um sinnvolle Regulierung und effektive Rechtsdurchsetzung. Das allein ist schwieriger geworden, vor allem mit Trump und Co. im Weißen Haus, deren Reaktion darauf schon mal darin bestehen kann, Zölle anzudrohen oder den militärischen Schutz in Frage zu stellen. Neben dem Regulieren geht es aber auch darum, selbst bessere technische Lösungen zu entwickeln. Und dann kann jeder im Umfeld schauen, wie man unter der Bedingung generativer KI gut zusammenlebt und -arbeitet. Das kann eben auch beinhalten, KI nicht zu nutzen.

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