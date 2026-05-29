Erst in Landau, nun wohl auch in Frankenthal und Worms: Jugendliche sollen in Geschäften mit fremden Bonuskarten Kasse gemacht haben.

Nachdem bereits im April jugendliche Betrüger in Landauer Geschäften mehrfach Payback-Punkte von fremden Konten eingelöst haben sollen, ist es nach Informationen der RHEINPFALZ am SONNTAG nun wohl zu ähnlichen Fällen in Frankenthal und Worms gekommen. Die Vorgehensweise: Die Betrüger zeigen an der Kasse eines Einzelhandelsgeschäfts digitale Payback-Karten auf ihren Handys vor, um dann alle Guthabenpunkte in Gutscheine einzulösen. Die Gutscheine sind dann bundesweit in vielen Geschäften und Filialunternehmen wie Bargeld zu nutzen.

Nina Purtscher, Leiterin der Unternehmenskommunikation und Public Relations von Payback Deutschland, sagte unserer Zeitung: „Payback ist sicher.“ Bei Betrügereien handele es sich um Einzelfälle, bei denen Kundendaten wohl über Phishing-Mails abgegriffen worden seien. Die Betrüger versenden dabei gefälschte, angeblich von Payback stammende E-Mails, um an Login-Daten und Kennwörter zu kommen, wenn Kunden darauf reagieren. Es sei auch denkbar, dass Internetbetrüger Listen von auf diese Weise erlangten Namen und Passwörtern im Darknet kauften. Von einer aktuellen Phishing-Welle mit gefälschten Payback-Mails sei ihr allerdings nichts bekannt, sagte Purtscher. Sie appelliert an alle Kunden, sichere Passwörter zu verwenden und für die Payback-App eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einzurichten.

Die Polizeidirektion in Landau – von der RHEINPFALZ am SONNTAG über die mutmaßlichen neuen Fälle informiert –, hat zu den eigenen Fällen vom April „keine neuen Ermittlungserkenntnisse“. Zur Vermutung, neue Fälle könnten auf eine organisierte Vorgehensweise hinweisen, könne man nichts sagen, meldete ein Sprecher auf Nachfrage. Die Information werde aber geprüft.

In ähnlichen Fällen hatten ab Ende 2023 die Staatsanwaltschaft Braunschweig und die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel ein gemeinsames Ermittlungsverfahren wegen Computerbetrugs und Datenhehlerei gegen mehrere Jugendliche geführt und sich dabei auch an die Öffentlichkeit gewandt, um mögliche Geschädigte zu kontaktieren. Die Tatverdächtigen hatten demnach von Januar 2023 bis März 2023 „zu Unrecht Payback-Zugangsdaten erlangt“. Wie der Braunschweiger Oberstaatsanwalt Christian Wolters in dieser Woche auf Nachfrage der RHEINPFALZ am SONNTAG mitteilte, wurde das Verfahren gegen einen der jugendlichen Beschuldigten „wegen geringer Schuld gemäß § 45 Jugendgerichtsgesetz eingestellt“. Gegen einen zweiten jugendlichen Beschuldigten sei das Verfahren gegen Ermahnung eingestellt worden.

Payback ist ein Bonusprogramm, das nach Unternehmensangaben derzeit von 34 Millionen Kunden in Deutschland genutzt wird. Die Kunden können mit ihren Einkäufen Punkte sammeln und dafür entweder Prämien erhalten oder die Punkte als Guthaben für Einkäufe nutzen.