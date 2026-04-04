Lange sah es so aus, als könnte es keinen Schachkongress geben. Dann ergriff ein Mann die Initiative, der bei der neuntägigen Pfalzmeisterschaft anderes zu tun hätte.

Der Pfälzische Schachkongress ist für die Freunde des königlichen Spiels in der Region der wichtigste Termin im Jahr. Dort kämpfen dann rund um Ostern mehr als 200 Akteure um Titel und Aufstiege. Ein Verein sorgt für das richtige Ambiente, kümmert sich um Spielort und Verpflegung. Doch für dieses Jahr ließ sich partout niemand finden. Also übernahm Landesspielleiter Johannes Denzer quasi im Alleingang.

„Der Schachkongress ist der eigentliche Grund, warum ich das Amt des Landesspielleiters überhaupt mache“, erzählt der 37-Jährige aus Eisenberg. „Denn der Schachkongress macht viel mehr Spaß als beispielsweise während der Saison Strafen auszusprechen“, sagt er. Denzer ist für die Organisation des Spielbetriebs in der Pfalz zuständig.

Kein Ausrichter zu finden

Alljährlich sucht der Pfälzische Schachbund einen Verein, der die Verantwortung für die Rahmenbedingungen des Turniers übernimmt. Der einen geeigneten Spielort findet, entsprechend ausstattet und dafür sorgt, dass die Spieler in den neun Tagen während ihrer stundenlangen Partien nicht darben müssen. Das ist ein Riesenaufwand mit einem enormen Personalbedarf.

Bis dato war der Schachbund bei dieser Suche stets erfolgreich. Oft verbinden Vereine ihr Jubiläum mit der Ausrichtung des Kongresses, bei dem im Gegensatz zum Wortsinne nicht getagt und geredet, sondern um Punkte gespielt wird. Für die nächsten beiden Jahre stehen schon Kandidaten bereit: der ESV Ludwigshafen, dann der Wormser Schachverein.

Doch für die Auflage 2026 ließ und ließ sich niemand finden. Im Spätsommer stand die Austragung kurz vor der Absage. Doch dann sprang Denzer ein: „Ich mache das“, verkündete er seinen Kollegen im Präsidium. „Für mich war wichtig, dass sofort einige gesagt haben: Wir helfen, und wir schaffen das.“

Ein schachbegeistertes Gymnasium

Also machte sich Denzer seit September an die Organisation, zunächst auf die Suche nach einem Spielort. „Für mich war von vorneherein klar, dass es Kaiserslautern sein muss. Damit ich keine so lange Anfahrt habe, wenn man immer mal wieder Kleinigkeiten vor Ort erledigen muss“, erzählt Denzer, der freiberuflich als Mathematiklehrer tätig ist, vor allem Schülern und Studenten bei Prüfungsvorbereitungen hilft.

Fündig wurde er im Hohenstaufen-Gymnasium. Nicht nur, weil er und andere Schachspieler einen guten Draht zu der Lehranstalt haben, sondern weil das Hohenstaufen-Gymnasium dem Schachsport verbunden ist. Aktuell ist die Schulmannschaft deutscher Meister. Zwar habe es zunächst einigen Verhandlungsbedarf mit der Stadt gegeben – nicht zuletzt wegen der Kosten –, aber dank vieler Fürsprecher einschließlich der Schulleitung kam man zu einer Einigung.

Mädchen für alles

Nun also kämpfen dort die Schachspieler um bessere Stellungen, und Denzer ist das Mädchen für alles. Wo bleibt der Fleischkäse? Ist noch Kaffee da? Im Turniersaal ist eine Flasche kaputtgegangen – wo sind die Putzsachen? Wann immer es irgendwo hakt, stehen die Helfer von mehreren Vereinen (Denzer: „Ohne die wäre das gar nicht möglich.“) bei ihm auf der Matte. So ganz nebenbei muss ja auch der Turnierbetrieb am Laufen gehalten werden. „Wir haben da glücklicherweise ein sehr gutes, eingespieltes Team.“

Und muss er mal offiziell in Aktion treten, dann hängen weißes Hemd und hellblauer Anzug in einem Nebenraum über dem Stuhl, damit er sich in Windeseile schick machen kann. Für die Eröffnung beispielsweise, bei der er ganz viel Lob und Anerkennung zugesprochen bekam.

Heider macht das Triple klar

So sehr ihm „sein“ Schachkongress gefällt, etwas vermisst Johannes Denzer. Selbst am Brett zu sitzen. Nicht einmal Zeit für Partie-Analysen mit seinen Eisenberger Jungs hat er. Im nächsten Jahr wieder.

Noch ein Mann dominierte: Martin Heider, Spitzenspieler des Oberligisten Worms, gewann das Pfalzmeister-Triple: im Blitzschach, im Schnellschach und im klassischen Schach.

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