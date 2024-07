Sein Büro hat zwei große runde Fenster mit Blick auf den Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte. Seit 2003 ist Jürgen Kaiser Pfarrer des Französischen Doms. Ein Saarpfälzer mit Westpfälzer Wurzeln – und einem steuerlichen Alleinstellungsmerkmal.

F ranzösisch wurde ihm in die Wiege gelegt. Zumindest so gut wie. 1963 in Saarbrücken geboren und im saarpfälzischen St. Ingbert aufgewachsen, gehörte