Gerade in Deutschland hoffen viele Katholiken auf frischen Wind für ihre Kirche. Im Oktober startet die zweite und letzte Phase des weltsynodalen Prozesses in Rom. An ihr könnte sich festmachen, ob Papst Franziskus als Reform-Papst Geschichte schreibt. Eine Analyse.

Als am Abend des 13. März 2013 der Argentinier Jorge Maria Bergoglio vom Balkon des Petersdoms die wartende Menge mit einem zurückhaltenden „bona sera“ begrüßt, zeigen sich viele Vatikanexperten überzeugt: Der neue Papst wird frischen Wind in die katholische Kirche bringen. Mehr als elf Jahre später herrscht Enttäuschung vor. Zumindest kann von einem Durchbruch in den Reformdebatten nicht die Rede sein. Aber in seiner Amtszeit hat Franziskus, inzwischen 87 Jahre alt, durchaus Veränderungen angestoßen.

Die erste und augenscheinliche liegt in der Wahl seiner Kleidung. Als der neue Papst sich in Rom das erste Mal den Gläubigen und der Welt zeigt, trägt er eine schlichte weiße Soutane. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern verzichtet er auf die traditionelle purpurfarbene Stola mit goldenen Stickereien. Prunk und Protz lehnt Franziskus ab. Er trägt weder die roten Papstschuhe noch teure Messgewänder. Bis heute wohnt er nicht im Apostolischen Palast, sondern bezieht ein Zimmer im vatikanischen Gästehaus Santa Marta. Der Papst, der sich nach dem Bettelmönch Franz von Assisi benannt hat, will die Benachteiligten und Armen nicht vergessen.

Neben den Äußerlichkeiten sind es auch Äußerungen des Papstes, wie etwa, dass die Kirche eine Kirche der Armen sein und an die Ränder der Gesellschaft gehen müsse, die den Eindruck erwecken, dieser Papst würde alles anders machen. Aber theologisch bleibt die Frage: Wie groß ist der Unterschied zu seinen Vorgängern?

Im