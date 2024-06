Tote, Ausnahmezustand und Millionenschäden: Zwei Wochen lang haben Unruhen die französische Inselgruppe Neukaledonien erschüttert. Auslöser: eine Wahlrechtsreform. Wie der Neukaledonier Thaddée Joire erklärt, dreht sich der Konflikt aber auch um das Kolonialerbe und soziale Fragen.

Monsieur Joire, Sie sind 1962 im nordfranzösischen Lille geboren und dort aufgewachsen. Wie sind Sie nach Neukaledonien gekommen und warum sind Sie dort geblieben?

Ich kam als 24-jähriger Soldat im Rahmen meines Wehrdienstes nach Kanaky. Ich bevorzuge diese Bezeichnung für Neukaledonien, weil es der Name ist, den die Indigenen ihrem Land gegeben haben. Wenn man damals noch sechs Monate an die normale Wehrpflicht drangehängt hat, konnte man in die französischen Überseegebiete gehen. Ich habe mich für Neukaledonien/Kanaky entschieden, weil es am weitesten von daheim entfernt war, am anderen Ende der Welt. Ich hatte mir zuvor nie vorstellen können, eine solch weite Reise zu machen.

Ich kam im Dezember 1984 in Kanaky an. Das war zu Beginn der ersten Phase der Unabhängigkeitsbestrebungen, die bis 1988 dauerten. (Anmerkung der Redaktion: Der Aufstand wurde von französischen Spezialeinheiten gewaltsam beendet.) Ich bin nach dem Ende meines Wehrdienstes für immer in Kanaky geblieben, weil das Klima hier besser ist als im Norden Frankreichs. Und ich habe in dem Land trotz aller Konflikte eine Leichtigkeit, eine Lebensfreude gefunden, die ich aus Frankreich nicht kannte. Es hat einfach gepasst.

Wie erklären Sie einem Europäer die Faszination, die Sie für Kanaky und das Volk der Kanak empfinden?

Die Kanak sind ein indigenes Volk, von denen es ja nicht mehr viele gibt. Trotz 150 Jahren Kolonisation haben sie sich ihre Kultur einigermaßen bewahrt. Zum Beispiel haben sie nicht die gleiche Vorstellung von Zeit. Sie versuchen nicht wie wir, die Zukunft zu gestalten. Sie sind eher statisch. Sie leben im gegenwärtigen Moment. Die Kanak haben Überzeugungen bewahrt, eigene Sprachen, ihre Bräuche und Traditionen. Sie haben eine sehr starke Verbindung zu ihrem Land. Das Land ist der Stamm und der Stamm ist bei ihnen deine Identität. Die Ureinwohner hier haben eine Lebensweise, die weit von dem entfernt ist, was wir im Westen leben: Die U-Bahn, der Beruf, der der Arbeit angepasste Schlafrhythmus, die Konsumgesellschaft – das ist alles ist nichts für sie. Die Kanak sind ein gastfreundliches Volk, das einfach lebt und alles teilt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron besuchte nach den Unruhen Neukaledonien und bedankte sich bei den Polizeikräften für ihren Einsatz. Foto: Ludovic Marin/dpa

Was haben Sie von den aktuellen Unruhen und Demonstrationen in der Hauptstadt Nouméa, wo Sie leben, mitbekommen?

Ich finde es sehr bedauerlich, was jetzt geschieht. Die Situation hätte vermieden werden können, wenn die Regierung etwas mehr auf die Menschen gehört hätte. Aber der französische Staat hat versucht, die Wahlrechtsreform auf Biegen und Brechen durchzusetzen. Das Ergebnis ist eine sehr beängstigende Lage, auch wenn die Ruhe für den Moment wiederhergestellt ist. Hier ist viel zerstört worden: Geschäfte und Produktionsstätten, Banken, Verwaltungsgebäude ... Tausende von Menschen haben ihre Arbeit verloren. Sie und ihre Familien haben nun kein Einkommen mehr, um Miete, Strom, Rechnungen und etwas zum Essen zu bezahlen. Es wird Monate dauern, bis die Menschen auf Kanaky wieder einigermaßen zur Normalität zurückkehren können.