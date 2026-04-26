Nach den Kommunalwahlen in Frankreich ist vor der Präsidentschaftswahl 2027. Könnte die rechtsextreme Le-Pen-Partei RN erstmals den Staatschef stellen?

Madame Martin, Deutsche kennen die Region entlang der Côte d’Azur vor allem als Urlaubsparadies. Warum schneiden die Rechtsextremen gerade dort so stark ab?

Der Rassemblement National (RN) ist eine Partei der Grenzregionen. Er triumphiert im Süden, aber auch im Norden und im Osten Frankreichs. Dort geht es um Themen wie Einwanderung, wirtschaftliche Konkurrenz, Steuerpolitik, Desindustrialisierung. In Südfrankreich kommt noch der Massentourismus hinzu. Diese unaufhörlichen Ströme stören die lokalen Identitäten, die dort sehr ausgeprägt sind. Bei manchen entsteht ein Gefühl der Überlastung des Gebiets, ja der Enteignung. Außerdem gibt es im Département Var viele kleine Unternehmer, winzige Betriebe und Handwerker. Die Hochqualifizierten zieht es in der Regel weg. Man darf nicht vergessen, dass ein großer Teil der RN-Wähler aus der Arbeiterklasse kommt. In einer größeren Stadt wie Toulon, wo mehr Akademiker leben, es Universitäten und Wirtschaftsschulen gibt, ist der RN-Wahlanteil geringer.

In Toulon, der Partnerstadt von Mannheim seit 1959, machte sich der RN bei der jüngsten Kommunalwahl mit der Parteisprecherin Laure Lavalette als Bürgermeister-Kandidatin große Hoffnungen, scheiterte aber. Hat Sie das überrascht?

Es gibt schon Erklärungen dafür. Toulon hat 1995 schlechte Erfahrungen gemacht, als dort erstmals überhaupt ein Bürgermeister des damaligen Front National ( FN) gewählt wurde. Es folgten Skandale und Probleme mit Vetternwirtschaft. Auch wenn sich nicht mehr alle daran erinnern, ist ein negativer Nachgeschmack geblieben. Laure Lavalette hat es teils geschafft, dies vergessen zu machen, sie erzielte ein sehr hohes Ergebnis. Aber der Durchbruch gelang ihr nicht, auch weil der RN die lokalen wirtschaftlichen Eliten wie die Arbeitgebervereinigung und die Industrie- und Handelskammer gegen sich hat. Hinzu kommt ein kultureller Widerstand durch die intellektuellen, künstlerischen Kreise.

Über den FN-Triumph in Toulon 1995 schrieben Sie damals ein Buch. Die Partei hat sich seitdem stark verändert, sie rückte in die Mitte. Sind die einstigen FN-Wähler mit den heutigen RN-Wählern noch vergleichbar?

Die Erklärungsmuster bleiben prinzipiell dieselben. Sie haben sich verstärkt, weil die Einwanderung zunahm. Allerdings gewann der FN-Kandidat damals, weil in der Stichwahl zwei andere Parteien antraten, deren Wut aufeinander er nutzen konnte. Damals fühlten sich FN-Wähler stärker an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Heute hat sich die Partei zunehmend normalisiert, institutionalisiert, obwohl eine Stigmatisierung von RN-Wählern weiter besteht. Viele schämen sich auch heute noch. Der RN hat mancherorts Probleme, Wahllisten mit ausreichend Kandidaten aufzustellen. Es handelt sich immer noch nicht um eine selbstverständlich etablierte Partei.

Marine LePen hat schon mehrere Präsidentenwahlen bestritten, zweimal kam sie in die Stichwahl. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Ist es deshalb wichtig für den RN, eine kommunale Basis zu haben und sie auszubauen?

Ja, aber es erfolgt mehr eine Konzentration als eine Ausbreitung: In den Hochburgen wird der RN immer stärker. Dort ist er inzwischen tief verankert. Insgesamt gibt es nun 70 RN-geführte Städte. Aber anderswo existiert das Netzwerk noch immer nicht oder kaum, es gab nur ein paar wenige, marginale Erfolge. Die „gläserne Decke“ und viele Widerstände, auch ideologischer Natur, bestehen weiterhin. Es ist fraglich, ob eine Partei die Präsidentschaftswahl gewinnen kann, die auf ein paar Regionen beschränkt bleibt. Wenn Sie sich die Wahlkarten 2017 und 2022 ansehen, ergibt sich: Marine Le Pen gewann in einem Drittel Frankreichs, nämlich in den Grenzregionen, und Emmanuel Macron in den zwei übrigen Dritteln.

Der RN liegt in Umfragen landesweit vorne, aber ein Sieg bei der Präsidentschaftswahl 2027 bleibt außer Reichweite?

Es dürfte nicht leicht werden. Ein weiterer Aspekt kommt hinzu: Ich bin nicht sicher, ob es die französischen Wirtschaftseliten zulassen werden, dass die Rechtsextremen die Schlüssel für das Land bekommen. Deshalb bemüht sich RN-Chef Jordan Bardella ja so darum, die mächtigen Konzernchefs zu beruhigen. Für diese stehen nicht Werte im Vordergrund, sondern die Frage: Wie machen wir Geschäfte, wenn der RN an die Macht kommt? Es geht um das Image Frankreichs, die politische Stabilität, die Zinssätze, die Kreditwürdigkeit, den Respekt der EU-Regeln, die Zusammenarbeit mit dem deutschen Partner. Giorgia Meloni in Italien hat es geschafft, die Wirtschaftskreise auf ihre Seite zu ziehen. Vielleicht kann das Bardella gelingen, Marine Le Pen wohl nicht. Sie sagt weiterhin, dass ihre Partei weder links noch rechts sei. Unter ihm sind eine politische Neuorganisation und eine Annäherung an die konservativen Republikaner denkbar.

Jordan Bardella ist Chef des Rassemblement National. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Als Emmanuel Macron 2017 gewählt wurde, versprach er, den RN zu bekämpfen – jetzt ist er so stark wie nie. Trägt der Präsident eine Mitverantwortung dafür?

Macron hat Frankreich in eine dramatische Lage gebracht und hinterlässt das Land in einem Zustand der demokratischen Erschöpfung. Indem er die Spaltung zwischen links und rechts verwischte, trieb er die Menschen den extremen Rändern zu. Zugutehalten kann man ihm lediglich, dass er ein hundertprozentiger Europäer ist. Demgegenüber wirkt der RN in europäischer Hinsicht nicht vertrauenswürdig. Marine Le Pen fuhr gerade nach Budapest, um Ministerpräsident Viktor Orbán zu unterstützen. Davon abgesehen sind ihre internationalen Allianzen wenig ausgeprägt und tragfähig. Auch Meloni bleibt auf Distanz.

Macron hatte mit einer Vielzahl großer, internationaler Krisen zu kämpfen. Stärkt auch dieser beunruhigende Kontext die Rechtsextremen?

Es wird oft gesagt, dass der RN in Problem-Regionen gedeiht, wo es hohe Arbeitslosigkeit und soziale Not gibt. Aber im Département Var läuft es wirtschaftlich sehr gut. Die RN-Wahl erklärt sich hier nicht durch Verzweiflung der Menschen und reinen Protest, sondern in erster Linie durch die Einwanderung. Es gab auch nicht nur Krisen in den vergangenen 30 Jahren, trotzdem legte der RN kontinuierlich zu.

Er stellt sich stets als Anti-System-Partei dar mit dem Slogan: „Wir gegen alle anderen“. Nutzt ihm das?

Das Vertrauen der Menschen in die Regierungsparteien, Krisen zu bewältigen, ist zusammengebrochen. Früher hieß es, als Absolventen von Elitehochschulen seien die Spitzenpolitiker kompetent. Macron nannte man den Mozart der Finanzen, aber schauen Sie sich die Haushaltslage Frankreichs doch an! Dass Bardella mit seinen 30 Jahren zu jung sei oder inkompetent, wirkt nicht mehr als Argument. Macron und sein Premierminister Gabriel Attal waren kaum älter, als sie in die Regierungsverantwortung kamen.

Virginie Martin ist Expertin für die Geschichte des Front National, forscht seit den 1990er-Jahren über die französischen Rechtsextremen. Foto: Ilja Alexander Tüchter

Jordan Bardella hat sein Geografie-Studium erfolglos abgebrochen, um in die Politik zu gehen. Ist das kein Problem?

Gegenfrage: Was haben diejenigen erreicht, die hohe Diplome haben? Ich habe Bardella vor fast zehn Jahren kennengelernt und schon damals gesehen: Er hat die Politik im Blut, ihn treiben eine echte Leidenschaft und große Entschlossenheit an. Im Gegensatz zu vielen Journalisten würde ich ihn niemals unterschätzen. Bei RN-Kundgebungen bekommt Marine Le Pen acht Punkte auf einer Applaus-Skala bis zehn, Bardella ist bei elf! Es gibt eine echte „Bardella-Mania“, er hat viele, oft sehr junge Fans. Vielleicht liegt es an seiner Art zwischen Diskretion und Präsenz, er ist kein Großmaul. Natürlich hat er Schwächen, viele unklare Haltungen, gerade hinsichtlich der EU. Aber er wird noch lange Zeit eine wichtige Rolle in Frankreich spielen. Für manche RN-Wähler, die glauben, dass es mit Le Pen nicht mehr weiterführt, stellt er eine mögliche Lösung dar. Wenn im Juli das Urteil in ihrem Berufungsprozess wegen Veruntreuung von EU-Geldern fällt, entscheidet sich, ob sie kandidieren kann oder ob er antritt.

Wie blicken Sie auf die Kampagne vor der Präsidentschaftswahl, die eine Erneuerung bringen wird, weil Macron nicht ein drittes Mal in Folge antreten darf?

Bislang fehlt es überall an programmatischer Arbeit und Glaubwürdigkeit, um eine Alternative zum RN anzubieten. Aber natürlich kann sich noch ein guter Kandidat herausbilden. Macron gründete seine Partei gerade einmal ein Jahr vor den Wahlen. Ich erkenne aktuell ein schwaches Signal für eine Option – das ist der Premierminister Sébastien Lecornu. Er arbeitet, ohne Lärm zu machen, führt die Leute zusammen, behauptet sich gegenüber Macron und dem Parlament. Er ist überhaupt nicht charismatisch, aber genau damit ließe sich vielleicht eine spannende Geschichte erzählen, als eine Art Anti-Figur zum Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon. Vielleicht braucht Frankreich genau so jemanden?

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.