Die Umwälzungen nach der Wiedervereinigung haben den Fußball im Osten nicht verschont. Die Folgen sind bis heute spürbar, sagt Autor Mathias Liebing in seinem neuen Buch.

Herr Liebing, als die Mauer fiel, waren Sie ein neunjähriger Junge ohne Lieblingsverein in der DDR-Oberliga. War der ostdeutsche Staatsfußball, der offiziell kein Profifußball war, besser als sein Ruf?

Im DDR-Fußball gab es zwischen 1949 und 1991 Höhen und Tiefen. Zur Wendezeit blühte der ostdeutsche Fußball gerade auf, eine goldene Generation von Spielern stand in den Startlöchern, die Mitte der 90er Jahre in der Bundesliga reüssierte. Vieles war im Aufbruch. Im Grunde war der DDR-Fußball ein verkappter Profifußball, der zu dieser Zeit gerade professionalisiert wurde.

1974 gewann der 1. FC Magdeburg den Europapokal der Pokalsieger, die DDR-Nationalmannschaft besiegte bei der WM 1974 die Bundesrepublik. Welchen Stellenwert hatte Fußball in der DDR?

Einerseits wurde Fußball in der DDR politisiert. Für die Staatsführung war Sport Politik mit anderen Mitteln, sportliche Erfolge sollten die DDR international etablieren. Anderseits war Fußball ein Erlebniskulturpark, der unpolitisch oder kontrapolitisch wahrgenommen wurde. In den Stadien konnte man mehr als anderswo frei reden und Grenzen ausloten. Gleichzeitig dominierten nicht selten Hooliganismus und zum Teil rechte Strukturen die Fanszenen. Letztendlich war Fußball sowohl freier Raum für einzelne als auch ein politisches Instrument des Staates – oder Brot und Spiele.

In Ihrem Buch „Plattgemacht“ beschreiben Sie, wie der Westen den ostdeutschen Fußball zerstörte. Was lief bei der Wiedervereinigung falsch?

Die Wiedervereinigung war ein Novum, zwei Systemen prallten aufeinander. Ein System profitierte politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich, das andere zog den Kürzeren. Die Bundesrepublik stülpte seine Regeln und ungeschriebenen Gesetze auf die funktionierenden Strukturen des DDR-Fußballs. Die Vereine der DDR-Oberliga waren an Kombinate gekoppelt, also an Zusammenschlüsse von Industriebetrieben. Als die Kombinate abgewirtschaftet wurden, verloren zuerst diejenigen ihre Jobs, die sich um den Fußball gekümmert hatten. Die Strukturen des DDR-Fußballs wurden über Nacht plattgemacht. Generell erlebte der Fußball in den 90er-Jahren eine Professionalisierung: das Privatfernsehen hatte die Übertragungsrechte, die Champions League wurde gegründet. Davon profitierten die bundesdeutschen Topvereine, während die Ostvereine weiter abgehängt wurden. Die Kluft zwischen Ost und West wurde in kürzester Zeit zu einem unüberwindbaren Krater.

Was waren die größten Einschnitte für Vereine, Spieler und Fans im Osten?

Im November 1989 bereitete sich die DDR-Nationalmannschaft in Leipzig auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich vor, als Bilder vom Mauerfall im Fernsehen liefen. Spieler wie der Torwart Perry Bräutigam fragten sich, wann sie in der Bundesliga spielen würden. Diese Aussicht verdrehte ihnen den Kopf und sie holten nicht den einen Punkt, der zur WM-Teilnahme 1990 gereicht hätte. Das heißt: Über Nacht wachten die DDR-Spieler in einer neuen Welt auf, in den nächsten Monaten folgten erste Transfers von Stars wie Andreas Thom und Ulf Kirsten. Diese Entwicklung überrollte selbst einen Vorzeigeverein wie Dynamo Dresden. In Dresden war das Stadion in den ersten Bundesligajahren selten ausverkauft, weil die Fans sich den Stadionbesuch nicht leisten konnten oder lieber für das erste Westauto oder den ersten Italien-Urlaub sparten. Auch Klubs wie Stahl Brandenburg oder Carl Zeiss Jena verloren an Bedeutung. Wer zwischen Halle und Magdeburg lebte, trug kein Trikot des Heimatvereins, sondern wurde Fan von Westvereinen wie FC Bayern, Werder Bremen oder Borussia Dortmund.

150 Profis wechseln in den Westen

Fußballmanager wie Reiner Calmund sorgten für einen Ausverkauf des Ostfußballs, 150 DDR-Fußballer wechselten in den ersten Wendejahren in den Westen. Welchen Fehler machten die Fußball-Verbände?

Die Verbände hatten die Wiedervereinigung nicht durchdacht. Es gab keinen Marshallplan, aber die Westvereine hatten Pläne mit Ost-Fußballern wie Olaf Marschall (lacht). Der DFB sonnte sich im WM-Erfolg 1990, man entwickelte eine Siegermentalität und Arroganz, die in Franz Beckenbauers Zitat der jahrelangen Unschlagbarkeit nur ihren Anfang nahm. Ein DDR-Vorzeigetrainer wie Frank Engel blitzte beim DFB ab, obwohl der DDR-Fußball in Detailbelangen dem westdeutschen Fußball überlegen war. Man muss dem DFB vorwerfen, dass er den DDR-Fußball lange Jahre vernachlässigte. Erst mit Theo Zwanziger als Präsidenten öffnete sich der DFB gegenüber dem Osten.

Im Sommer 1991 qualifizierten sich von 14 DDR-Erstligisten nur Hansa Rostock und Dynamo Dresden für die gesamtdeutsche Bundesliga. Fehlte der Wille, die DDR-Klubs fair zu integrieren?

Es fehlte nicht nur der Wille, sondern jegliche Fantasie. Die Bundesliga wurde nur eine Saison lang auf 20 Vereine aufgestockt, am Ende stiegen vier Vereine ab. Den Ost-Vereinen wurde keine Übergangszeit gewährt. Es war eine Herkulesaufgabe, unter den geänderten Marktbedingungen sportlich erfolgreich zu arbeiten. Zumal die Stadien und Trainingsanlagen im Osten in katastrophalen Zuständen waren. Es fehlte an Know-how, um Sponsorengelder zu generieren. Es wurden miserable Verträge mit Vermarktungsgesellschaften geschlossen, in kürzester Zeit ging vieles den Bach runter und war nicht mehr zu retten. Das soll kein Vorwurf an die Handelnden sein, die in einem System großgeworden waren, in dem Marketing und Öffentlichkeitsarbeit keine Rolle spielten. Aber durch die Versäumnisse des DFB kultivierte sich das Problem der Ostvereine.

Ist der ostdeutsche Fußball im vereinten Deutschland angekommen – oder gibt es noch immer einen Zwei-Klassen-Fußball?

Das ist schwer zu sagen. Mit Matthias Sammer als DFB-Sportmanager wurden 2006 in der DDR etablierte Ausbildungsstrukturen übernommen, endlich fand ein Wissenstransfer in die andere Richtung statt. Die Strukturen von Nachwuchsleistungszentren beruhen im Wesentlichen auf ostdeutschen Prinzipien. Natürlich gibt es 37 Jahre nach dem Mauerfall noch eine Kluft zwischen Ost- und Westvereinen. Aber mit guten Konzepten und gesellschaftlicher Akzeptanz kann Profifußball „made in Ostdeutschland“ Erfolgsgeschichten schreiben. So wie Energie Cottbus oder Union Berlin, das es aus den Urtiefen des Brandenburger Regionalliga-Fußballs bis in die Champions League schaffte. Vereine wie Hansa Rostock oder Erzgebirge Aue sollten sich fragen, warum sie nicht dauerhaft ähnliche Erfolgsgeschichten schreiben.

Die Kluft wird geringer

Weitere ostdeutsche Erfolgsgeschichten sind RB Leipzig, das dank eines potenten Sponsors zur Bundesliga-Spitze zählt, oder Dynamo Dresden, das in der Zweiten Bundesliga auf Talente aus der Region setzt. Können solche Strategien die Kluft zu westdeutschen Mannschaften reduzieren?

Wenn Vereine in der Region gut arbeiten, sind die Stadion voll. Energie Cottbus spielt in der 3. Liga vor vielen Zuschauern, Chemie Leipzig hat, im Schatten von RB Leipzig, in der Regionalliga immer ein ausverkauftes Stadion. Das zeigt: Die Fans lieben Fußball, die Strukturen sind vorhanden, gute Entscheidungen und Kreativität werden belohnt. Die Kluft zwischen Ost und West wird geringer. Im Osten wird gute Nachwuchsarbeit geleistet, Union Berlin investiert viel Geld in den eigenen Nachwuchs. Herausragende Talente im ostdeutschen Fußball müssen nicht mehr zwingend zu den großen Fußball-Bundesligisten wechseln, sondern finden in der Region optimale Trainingsbedingungen und gutes Personal wie bei Carl Zeiss Jena. Bei RB Leipzig sind hochprofessionelle Strukturen entstanden, die dafür sorgen, dass sich die Anzahl von Spielern ostdeutscher Herkunft in der Nationalmannschaft weiter erhöhen wird.

Ostdeutsche Fußballer wie Matthias Sammer, Michael Ballack, Bernd Schneider oder Toni Kroos wurden zu Säulen der Nationalmannschaft. Gibt es bis heute Unterschiede bei der Nachwuchsausbildung und -förderung zwischen Ost- und Westvereinen?

Im DDR-Fußball wurde stark physisch gearbeitet, im Sportsystem der DDR fand ein großer Wissenstransfer zwischen diversen Sportarten statt. Das führte zum Leidwesen vieler DDR-Fußballer dazu, dass weniger taktisch gearbeitet wurde als in der Bundesliga. Diesen Unterschied kannte Norbert Nachtweih, der 1976 mit 19 Jahren aus der DDR flüchtete und bei Eintracht Frankfurt mit dem Bundesligateam trainierte. Bis heute erzählt er, dass er die ersten zwei, drei Jahre beim Training nicht geschwitzt hätte. Darüber hinaus wurde in der DDR großer Wert auf eine beidfüßige Ausbildung gelegt. All das machte den DDR-Fußball besonders. Interessanterweise nahm Bayern München anfangs Abstand von der Verpflichtung ostdeutscher Spieler. Später profitierte der FC Bayern von den Qualitäten von im Osten ausgebildeten Spielern wie Alexander Zickler, Thomas Linke, Jens Jeremies und Michael Ballack.

Es gibt die magischen Momente

Als Fan von FC Carl Zeiss Jena, das in der Regionalliga Nordost spielt: Wie vital ist der Ost-Fußball und was bedeutet er Ihnen?

Für mich ist Fußball ein Freizeitspaß. Ich beobachte die kreativen Wege von Vereinen aus dem Osten oder dem Westen. Zugleich sind die Vereine aus dem Osten meine wahre Liebe. Es gibt magische Momente, wenn beispielsweise Carl Zeiss Jena in der ersten DFB-Pokalrunde den Hamburger SV besiegt. Meine Tochter hat im Ferienhaus in Dänemark vor vier Jahren einen ekstatisch jubelnden Vater erlebt.

Für was steht die Geschichte des ostdeutschen Fußballs? Für eine Befreiung, eine Täuschung oder einen marktwirtschaftlichen Vorgang?

Die Geschichte des ostdeutschen Fußballs hält das Brennglas auf eine Facette des Zusammenwachsens von Ost und West, mit allen Höhen und Tiefen. Viele Ostdeutsche klagen, dass ihnen etwas genommen wurde. Ich wurde 1980 geboren, nie hatte ich das Gefühl von Verlust. Vielmehr wurde meine Welt größer und spannender, es galt, sich unter marktwirtschaftlichen Voraussetzungen durchzusetzen. 37 Jahre nach dem Mauerfall gelten für alle die gleichen Regeln. Die Herausforderungen sind für alle Vereine dieselben – egal ob Rot-Weiß Essen, Darmstadt 98, Kickers Offenbach oder Erzgebirge Aue und der 1. FC Magdeburg.

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.