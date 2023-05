Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bayern und die Pfalz verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Nicht zuletzt deshalb wird heute in der bayerischen Landeshauptstadt in bester Lage Pfälzer Wein ausgeschenkt: Bis zu 150.000 Liter im Jahr. Ein Besuch im Weinkeller der Pfälzer Weinstube.

Es ist nicht übertrieben: Wahrscheinlich lagert nirgends in der bayerischen Hauptstadt ein so großer Vorrat an Pfälzer Weinen. Wobei lagern das falsche Verb ist. Die Weine sind schließlich