Barfußverbot in Portofino, Picknickverbot in Venedig – was Touristen bevormundend anmutet, erleichtert den italienischen Alltag. Achtung, Geldstrafe! Von Almut Siefert

Tummeln sich Touristen für ihre Fotos vor den Monumenten einer Stadt, ist das für die Einheimischen, die gerade einfach nur von A nach B gelangen wollen, oft