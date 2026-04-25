Die Eulen Ludwigshafen trotzen allen Rückschlägen und machen durch den 33:32-Sieg gegen den HSC 2000 Coburg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Volksfeststimmung in der Friedrich-Ebert-Halle. Die freudetrunkenen Anhänger der Eulen Ludwigshafen unter den 1929 Zuschauern feierten den knappen Sieg euphorisch, waren erleichtert nach dem Krimi und sie können natürlich einschätzen, was das 33:32 gegen Coburg bedeutet – nämlich wieder einen ganz wichtigen Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt. 22 Punkte hat das Team nun.

Der Nächste bitte. Und wieder musste die Mannschaft einen Rückschlag verkraften, denn vor dem Anpfiff meldete sich Lars Röller wegen eines Infektes ab, er spielte nur aushilfsweise in der zweiten ein paar Minuten. Kapitän Freddy Stüber, der Kreisläufer Nummer eins, fehlt wegen einer Handverletzung, dazu kam nun Röller, das bedeutete: Leon Hein, übernehmen Sie! Der Dritte im Bunde, der in den vergangenen Wochen schon eine größere Rolle in der Abwehr bekam, sprang in die Bresche, machte ein gutes Spiel, warf vier Tore und arbeitete in der Defensive unermüdlich. „Es hat super Spaß gemacht, es war eine geile Stimmung, eine geile Halle. Wir haben auf das Feld gebracht, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten an die Leistung von Lübbecke anknüpfen. Wir wollten über den Willen kommen, und das haben wir über 60 Minuten sehr gut gemacht, mit Höhen und mit Tiefen“, betonte Hein. Der 23-Jährige wechselte im vergangenen Sommer von der Drittliga-Mannschaft des SC Magdeburg zu den Eulen, hatte lange nicht die erhofften Spielanteile, deshalb war seit Mitte März klar, dass Hein Ludwigshafen wieder verlässt.

Ein versöhnlicher Abschied?

„Ich freue mich, dass ich jetzt noch einmal die Chance bekomme und Spielzeiten habe. Ich glaube, man hat gesehen, dass ich alles raushaue“, sagte Hein. So sieht das nach einem sehr versöhnlichen Ende aus dieser Zweitliga-Saison. Die Eulen waren fast das ganze Spiel am Drücker, aber der HSC 2000 Coburg ließ sich nicht abschütteln, überhaupt nicht, führte auf einmal bei 28:27 in der 52. Minute. Die Eulen im Frühjahr des Jahres 2026 lassen sich davon aber nicht aus der Bahn werfen. „Wir haben uns da rausgekämpft“, sagte Hein.

Aber die Kreisläufergeschichte der Eulen am Freitag ist da noch nicht zu Ende. Auch Simon Schwarz schrieb ein Kapitel. Der Kapitän der Drittliga-Mannschaft war am Freitag vor einer Woche zum ersten Mal wieder im Zweitliga-Kader, bei Michael Haaß’ Vorgänger Johannes Wohlrab half er öfter mal aus und warf wichtige Tore. Das gelang ihm jetzt wieder. Der, genau, Kreisläufer Nummer vier, erzielte in Bedrängnis mit einem verblüffenden Wurf das 32:31, das Spiel stand auf der Kippe. „Einfach umgedreht, Augen zu und durch“, schilderte der 30-Jährige den für ihn so schönen Moment. „Hier in der Halle zu spielen macht immer Spaß. Und auch mit den Jungs zu spielen, ist etwas ganz Besonderes. Ich fühle mich wohl. Da sieht man, wie gut solche Dinge immer noch oder wieder klappen“, erläuterte Schwarz. „Wenn man gebraucht wird, muss man da sein.“

„Das kann nicht schief gehen“

Seine Top-Form unterstrich Rechtsaußen Theo Straub, dem das vorentscheidende 33:31 gelang. „Der Sieg bringt uns noch einmal einen Schritt näher an den Klassenerhalt. Es war so ein Gefühl in der Halle, und du denkst, das kann einfach nicht schief gehen“, sagte er. „Ich hatte in Lübbecke ein Spiel, in dem ich viel Bälle bekommen habe. Das gibt natürlich Selbstbewusstsein.“

Mit dem Sieg im Rücken können die Eulen frohen Mutes in die Partie am Freitag bei der HSG Nordhorn-Lingen gehen. Die HSG kann sich schon mal auf eine Gruppe abenteuerlustiger Widerstandskämpfer einstellen.

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