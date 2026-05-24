Der Mai ist im Fußball der Monat der Trophäen. Pokale gehören im Sport dazu. Die Sportredaktion blickt auf verschiedene Exemplare – und erzählt persönliche Geschichten dazu.

Schifffahrt mit dem FCK

Es war nur ein kurzer Moment, aber einer für die Ewigkeit. Im Juni 1991 gewann der 1. FC Kaiserslautern zum dritten Mal die deutsche Fußball-Meisterschaft. Den Triumph feierte der Klub auf der MS Rüdesheim, einem Ausflugsschiff. Es war eine illustre Gesellschaft an Bord: Fritz Walter, Otmar Walter, Horst Eckel, Ministerpräsident Rudolf Scharping. Wir hatten die Ehre, Gäste von Lauterns Starlibero Miroslav Kadlec zu sein. Die Sause auf dem Boot ging die ganze Nacht. Mittendrin: die Meisterschale, etwas despektierlich auch die Salatschüssel genannt. „Es war ein besonderer Titel für mich“, sagte mir jüngst wieder Kadlec.

Sportredakteur Marek Nepomucký (rechts) hat 1991 nur Augen für die Meisterschale. foto: kunz

Denn: Es war sein erster. Die Schale konnte er nicht so richtig im Stadion heben, da er an Krücken ging. Er hatte sich Wochen davor gegen Bochum am Knie verletzt. Dafür durfte er dann die Schale in aller Ruhe auf dem Schiff anschauen, fühlen. So entstand auch das Bild der sogenannten Alsenborn-Connection: Willi Hölz, Gerry Ehrmann, Miro Kadlec, mein Vater und ich. Wir alle wohnten in Alsenborn, sowie Bruno Labbadia und später unter anderem Pavel Kuka, Ciriaco Sforza oder Markus Anfang.

Die Meisterschale ist ein Meisterwerk der Goldschmiedin Elisabeth Treskow. Zwischenzeitlich ist sie elf Kilogramm schwer, rund 25.500 Euro wert, aus Sterlingsilber, mehreren Turmalinen, also Edelsteinen, mit einem Gewicht von 175 Karat. Die Schale in der Hand zu halten, sie zu berühren, war damals für mich ein Moment für die Ewigkeit – ohne darauf eingraviert zu sein. Marek Nepomucký

Stanley Cup: Der „Fluch“

Dass der Stanley Cup mit seinem grotesk großen Sockel ein fast monströses Gebilde ist, das wusste ich schon, bevor ich den Pokal für den Titelträger der besten Eishockey-Liga der Welt im Sommer 2011 in der Hockey Hall of Fame in Toronto besuchte. Aber dass von ihm ein Fluch auch auf ganz normale Menschen ausgehen könnte, das nun wahrlich nicht.

Drei Versionen der NHL-Trophäe gibt es. Der originale Cup, gestiftet 1892 vom damaligen britischen Generalgouverneur Kanadas, Frederik Stanley, ist dauerhaft hinter Sicherheitsglas in der Ruhmeshalle in Toronto daheim. Ob ich nun an jenem Juli-Tag den zugänglicheren „Presentation Cup“, der kurzzeitig den Siegermannschaften übergeben wird, oder seine Kopie („Replica Cup“) zu sehen bekam, weiß ich nicht mehr. Was ich weiß: Ich hatte ein sehr nettes Gespräch mit seinem jungen Bewacher, der beeindruckt war, dass ich durch meinen damaligen Job als Adler-Reporter Dennis Seidenberg gut kannte – der Ex-Mannheimer hatte nur wenige Wochen zuvor mit den Boston Bruins den Stanley Cup gewonnen. Ob ich den riesigen Pokal in der Ruhmeshalle berührt habe? Ich glaube ja.

Monströs: Der Stanley Cup Foto: IMAGO/kolbert-press

Als ich daheim dem ehemaligen Adler-Spieler Ron Pasco – wir hielten stets Kontakt – von meinem Besuch beim Heiligtum erzählte, war sein erster, vorauseilend entsetzt-besorgter Satz: „Du hast ihn hoffentlich nicht berührt! Wenn du ihn angefasst hast, wirst du ihn nie gewinnen.“ Dass dieser „Fluch“ für Spieler gilt, war mir bewusst, aber für mich? „Ron“, antwortete ich, „ich bin jetzt 41 und kann kaum Schlittschuh laufen. Ich werde diesen Pokal nie gewinnen.“ Ich glaube, er hat es akzeptiert, aber nicht so ganz verwunden. Oliver Wehner

Mit der Nationalmannschaft im Siegerflieger

Die deutschen Fußballer, ihre Partnerinnen, Freunde und die Journalisten traten nach dem WM-Triumph, dem 2:1 nach Verlängerung gegen Argentinien im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro, am 14. Juli 2014 gemeinsam den Heimweg an. Mario Götze hatte der Welt gezeigt, dass er besser ist als Lionel Messi, zumindest für einen kleinen, bedeutenden Moment, und so waren alle allerbester Laune, als sich die Boeing, Flugnummer LH 2014, trotz Verspätung auf den Weg nach Berlin respektive Frankfurt machte. Ein kurzes Hallo mit Miroslav Klose, der am Eingang gleich vorne rechts saß, dann fand ich auch schon meinen Platz. Die letzten Stunden der Weltmeisterschaft waren ganz schön turbulent, aber an Schlafen war im Flugzeug dennoch nicht zu denken.

Neben mir saß ein Reporter, der damals für die Sportredaktion der Telekom arbeitete und auch schon für uns als Mitarbeiter in München im Einsatz war. Plötzlich war vorne im Gang Unruhe. Es gab Bewegung. Nanu. Da liefen der damalige DFB-Geschäftsführer Helmut Sandrock und Stimmungskanone Lukas Podolski durch die Reihen und hatten den, genau, den WM-Pokal mit dabei. Jeder der Reporter durfte den Ehrenpreis mal kurz in die Hände nehmen und sich mit der legendären Trophäe fotografieren lassen. Sie ist 36,8 Zentimeter hoch und wiegt 6175 Gramm, davon sind rund 4631 Gramm Gold. Sie folgte ab 1974 auf den Jules-Rimet-Pokal.

Udo Schöpfer mit dem WM-Pokal. Foto: Udo Schöpfer

Und ja, irgendwann war der Pokal auch bei mir angekommen. Mein Nebenmann ist ein guter Journalist, aber ein nicht so toller Fotograf, vermutlich lag es auch an den bescheidenen Lichtverhältnissen, es musste schnell gehen, alle wollten ja den Schnappschuss. Und fotografieren mit dem Smartphone war im Jahr 2014 noch keine Selbstverständlichkeit. Wie auch immer, mein Foto mit dem Pokal ist doch arg körnig und ein bisschen dunkel. Nicht schlimm, die Pokalübergabe über den Wolken war eine schöne Überraschung, ein besonderer Moment. Das Beste kam am Schluss? Ganz sicher nicht, das 7:1 gegen Brasilien im Halbfinale wird immer weit oben stehen. Udo Schöpfer

Der Lombardi Trophy zu nah gekommen: „No sir“

Nie war ich ihr näher als an jenem tristen Tag Ende Januar 2000 in Atlanta. Draußen Eisregen samt Katastrophenalarm, drinnen im Convention Center warm und aufgeregt wie in einem Bienenstock, weil Minuten später der damalige Chef der NFL, Paul Tagliabue, vor Hunderten Journalisten seine Rede zur Lage der Football-Nation halten würde. Und neben dem Rednerpult: die wichtigste Sporttrophäe in Nordamerika, die Vince Lombardi Trophy, die zwei Tage später der Sieger des Super Bowls erhalten würde. Übrigens nicht als Erster der Kapitän der Mannschaft, wie wir es in Europa gewohnt sind, sondern der Teambesitzer.

Da also stand die Lombardi Trophy, 55 Zentimeter hoch, 3,5 Kilogramm schwer, aus reinem Silber, gefertigt bei Tiffanys und benannt nach dem legendären Trainer Vince Lombardi, der mit den Green Bay Packers – zufällig auch noch mein Lieblingsteam in der NFL – die beiden ersten Super Bowls gewonnen hatte. Ich war früh im großen Ballsaal, der 1500 Journalisten Platz bieten würde. Und natürlich ging ich, als Super-Bowl-Neuling ganz unbedarft, nach vorne in dem leeren Saal, um die Trophäe, aus der Nähe zu betrachten und ein Foto zu schießen. Pustekuchen. Als ich knapp einen Meter vor dem Objekt meiner Begierde stand, traten zwei Bewacher resolut nach vorn. Beide Typ Kühlschrank und mit stählernem Blick. Ein kurzes „No, sir“ des Gegenüber – und ich wusste: Näher komme ich nicht mehr, denn sonst gibt’s richtig Ärger. Ich hab’s auch in den Jahren danach nie wieder versucht. Wolfgang Pfeiffer

Rugby-WM: Den Aufpasser vertreten

Das Foto ging im Juni 1995, ein Jahr nach dem offiziellen Ende der Apartheid in Südafrika, um die Welt. Es zeigt, wie Nelson Mandela, der neu gewählte Präsident – nach 17-jährigem Gefängnisaufenthalt – im grünen Springboks-Trikot mit der Nummer sechs dem südafrikanischen Kapitän Francois Pienaar den Rugby-WM-Pokal namens Webb Ellis Cup überreicht; nach dem 15:12-Sieg nach Verlängerung über Neuseeland im Ellis Park von Johannesburg.

Ein BIld geht um die Welt: Nelson Mandela und der südafrikanische Rugby-Kapitän Francois Pienaar Foto: imago sportfotodienst

Mittlerweile fanden zehn Weltmeisterschaften statt. Auf dem Pokal sind viermal Südafrika, dreimal Neuseeland, zweimal Australien und einmal England eingraviert.

Zur Premiere 1987 präsentierte der damalige Weltverband International Rugby Board (IRB, heute World Rugby) diese 38 Zentimeter hohe Trophäe aus vergoldetem Silber, von der Gold- und Silberschmiede Garrard & Co in London angefertigt nach einem Design eines Pokals, den das Londoner Unternehmen Carrington and Co. bereits 1906 erschaffen hatte. Die beiden Griffe zieren jeweils den Kopf eines Satyrs und einer Nymphe, gegensätzliche Mischwesen der griechischen Mythologie.

Gewidmet ist der Name des Cups William Webb Ellis (1806 bis 1872). Ein englischer Geistlicher, der der Legende nach das Rugbyspiel „erfunden“ hat, als er anno 1823 in einer Privatschule in der mittelenglischen Stadt Rugby (nahe Leicester) den Ball beim Kicken in die Hände genommen hat, losgerannt ist und die Kugel hinter der Torauslinie auf den Boden gelegt hat. Diese (unbewiesene) Legende wird in Rugbykreisen gehegt und gepflegt, was man auch unschwer am Grab von Webb Ellis in Menton, der südfranzösischen Grenzstadt zu Italien, erkennen kann. Eine Pilgerstätte mit traumhaftem Blick auf die Côte d’Azur, zu der Rugbyfans aus aller Welt immer wieder Geschenke mitbringen.

1991, bei der Auckland Easter Show, einer Art Verbrauchermesse in Neuseelands größter Stadt, gestaltete die städtische Schiedsrichtervereiningung eine kleine Ausstellung, in der Mitte des Saals: der WM-Pokal. Ungesichert, er stand einfach auf einem Sockel. Als der aufsichthabende Schiedsrichter mal austreten musste, sagte er zu mir, der gerade anwesend war: „Passen Sie bitte mal auf den Pott auf, ich bin in zehn Minuten wieder da.“ Gesagt, getan ... Norbert Schick

Olympia-Gold im Socken

Wer Olympioniken mit ihrer Goldmedaillen sieht, der versteht schnell, dass sie so viel mehr wert sind als 878 Euro. Auf diesen Betrag wurde die Goldmedaille der Spiele von Paris im Sommer 2024 beziffert. Ruderer Oliver Zeidler, ein Mann wie ein Baum, weinte hemmungslos, nachdem er als Erster durch Ziel gefahren war, genauso wie Schwimmer Lukas Märtens. Dressurkönigin Jessica von Bredow-Werndl strahlte über das ganze Gesicht, die 3x3-Basketballerinnen waren ganz aus dem Häuschen nach ihrem Sieg auf dem Place de la Concorde. Die Chance auf Gold gibt es nur alle vier Jahre. Kein Wunder, dass Olympia in einem Sportlerleben oft alles ist. 85 Millimeter Durchmesser hat die Paris-Plakette, 9,2 Millimeter ist sie dick und 529 Gramm schwer – wobei nur sechs Gramm aus dem Edelmetall sind, das ihr den Namen verleiht. In den 2024er-Medaillen ist noch eine weitere Besonderheit eingearbeitet: ein Stück des Eiffelturms.

In Geld kaum aufzuwiegen: Olympisches Gold. Foto: IMAGO/Hentschel

Ich habe einige Gold-Momente erlebt während der Spiele von Paris, doch es dauerte ein paar Monate, bis ich einer Medaille ganz nahe kam: Die rhythmische Sportgymnastin Darja Varfolomeev brachte ihr Exemplar mit zur Pressekonferenz der „Sportler des Jahres“ nach Baden-Baden. Um das gute Stück ja nicht zu beschädigen, griff sie auf einen Trick zurück, den auch die pfälzische Gold-Kugelstoßerin Yemisi Mabry (früher Ogunleye) anwendete – eine Goldmedaille lässt sich offenbar besonders gut in einer Socke transportieren. Weich und kratzsicher verpackt. Und frisch gewaschen. Sven Wenzel

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.