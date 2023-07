Uff mei kurze Socke loss ich nix kumme. Wer bin ich dann!

Uff de Taschtatur vun meim Kombjuuder lichen, schää neewerenanner drapiert wie in emme Broschbeggt, zwää kurze, blassbraune Socke, Fießling saacht mer, glaawich, dezu odder meinetweeche ach Sniickersocke. Die Fießling – frisch gewesche, wie e Geruchskontroll beweist – sinn im Sohlebereich gleichmääßich durchg’sche iert uff die Dichte vun neckische Netzstrumphosse odder emme alte Teesieb (Farbton an denne Stelle: grau), awwer in ihre G’samtheit sinn se im Brinzib stabil. De Gummirand am Eigang fer de Fuß isch weitgehend verfranselt, was in dem Farbton beim Traache kaum ufffallt, awwer es Gummi selwer isch flexibel wie am erschte Daach. An e paar Stelle am Sockerand verdäälen sich e paar klännere Lecher, die mer allerdings a) im Schuh nit sieht un die b) de Nutzungskomfort nit im Geringschte beeiflussen.

Neewer de Taschtatur babbt en Notizzettel mit Text in de Handschrift vun meine Mitbewohnerin: „Entweder du schreibscht e Kolumne iwwer die Dinger odder ich loss se rahme un häng se ins Wohnzimmer.“

Jetzt huck ich do un denk iwwer Freiheit nooch. Iwwer die Freiheit, genau die Socke zu draache, die ich draache will. Socke, zu denne ich iwwer die Johre e Bindung uffgebaut hab. Socke, vun denne ich schunn gar nimmi wääß, wann un vor allem wu ich se gekaaft hab, was zum Beischbiel die Frooch uffwerft, ob se nit velleicht wertvoll oder sogar uuersetzlich, weil gar nimmi zu grieche, sinn. Vum ökoloochische Aschbekt un de Noochhaltichkeit noch gar nit gered’t.

Die Fießling werren alle Johr, wann’s geche Mai/Juni geht, aus em hinnere Dääl vun de Sockeschublaad vorgekruhschtelt, eigehend betracht, kontrolliert un am End mit dem Teschtat „Fer den Summer gehen se noch“ ins vordere rechte Eck vun de Schublaad gelecht. Do kumm ich dann jeden morche bequem draa – außer die Temperatur fallt unner 23 Grad, dann brauch ich Strimp. Oowends landen se in de Wesch un alles wär perfekt, wann sich im Zuuch vun dem Prozess nit absolut uug’froocht vollkommen männersockefremde Persone eimische un ihrn Senf dezugewwe deeden.

Ergebnis: Ich werr mei Fießling in Zukunft in die Reinichung bringe. Des hot se jetzt devu. Ich mä än jo blooß.

Der ganz normale Pfälzer Wahnsinn.

Das Buch zur Kolumne („Ich mään jo blooß: De Ding“, Lipplerbookz, Annweiler, 2022) gibt es im Buchhandel und hier im RHEINPFALZ-Shop.